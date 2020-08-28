بيزوس أول شخص في التاريخ الحديث يكسر حاجز الـ 200 مليار دولار

مال وأعمال

ارتفعت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» الأميركية جيف بيزوس بأكثر من 202 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، ما يجعله أول شخص في التاريخ الحديث يتجاوز عتبة الـ200 مليار دولار، بحسب ما ذكر موقع «سي إن بي سي». وارتفعت الثروة الشخصية لمؤسس أمازون بفضل ارتفاع أسهم الشركة في السنوات الأخيرة، حيث سجلت أسهمها ارتفاعات قياسية في أبريل الماضي على خلفية ازدياد الطلب بشكل غير مسبوق من المستهلكين على المشتريات عبر الإنترنت، بسبب إغلاقات فيروس كورونا المستجد، واستمر السهم في الارتفاع، مضيفًا مئات المليارات إلى قيمة الشركة السوقية، مع منح المستثمرين مكاسب بأكثر من 86 % هذا العام، وبلغت قيمة الشركة أكثر من 1.7 تريليون دولار، مما يجعلها ثاني أكثر الشركات قيمة في الولايات المتحدة الأميركية، بعد شركة أبل. وساعد انتشار وباء كورونا في دعم نمو أمازون، حيث لجأ المستهلكون إلى تجار التجزئة عبر الإنترنت للحصول على احتياجاتهم الضرورية مثل أقنعة الوجه ومعقم اليدين، وكذلك طلب البقالة، وكانت هذه الزيادة في الطلب وراء نتائج أمازون القوية في الربع الثاني، عندما تجاوزت الإيرادات 88.9 مليار دولار.