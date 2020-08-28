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التضخم في لبنان قفز فوق 100 %


أظهرت أحدث بيانات رسمية أن معدل التضخم في لبنان قفز الى 112.4 في المئة على أساس سنوي في يوليو وسط انهيار اقتصادي، حتى قبل الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في وقت سابق هذا الشهر وفاقم أزمة مالية عميقة. ووفقا للبروفسور ستيف هانكي استاذ علم الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز، فان لبنان أصبح أول بلد في المنطقة يعاني من تضخم جامح في يوليو وأظهرت أرقام من ادارة الاحصاء الحكومية أن التضخم في لبنان، الذي تدهورت محنته منذ أن تخلف عن سداد دين سيادي في مارس، ارتفع الى 89.74 في المئة على أساس سنوي في يونيو من 56.53 في المئة في مايو.


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