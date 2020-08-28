استقرار أسعار النفط مع تأهب خليج المكسيك للإعصار «لورا»

مال وأعمال

استقرت أسعار النفط اذ يندفع اعصار هائل في خليج المكسيك صوب قلب صناعة النفط الأميركية، مما يجبر منصات حفر النفط ومصافي التكرير على وقف الانتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، التي ينتهي أجلها، 13 سنتا أو ما يعادل 0.3 في المئة الى 45.77 دولاراً للبرميل، بعد أن انخفضت 22 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المئة، وصعد عقد خام برنت تسليم نوفمبر الأكثر نشاطا عشرة سنتات الى 46.26 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنت الى 43.40 دولار للبرميل.

وتسبب الخطر النابع من الاعصار لورا في دفع السوق للارتفاع هذا الأسبوع، لكن من غير المتوقع أن يؤثر على الامدادات كثيرا بسبب أن مخزونات النفط والمنتجات النفطية ما زالت مرتفعة بسبب الضرر الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا بالطلب على الوقود.

ويقول محللون ان فائض في الامدادات العالمية يضغط على أي معنويات تميل الى الصعود في الأسعار ناجمة عن الاعصار. وتبلغ مخزونات النفط الخام الأميركية 507.8 مليون برميل في نهاية الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس، حتى بعد انخفاض أكبر من المتوقع بلغ 4.7 مليون برميل.

وأوقف منتجو النفط انتاج 1.56 مليون برميل يوميا من الخام، أو ما يعادل 84 في المئة من انتاج خليج المكسيك، وقاموا باخلاء 310 منشآت بحرية.

كما جرى اغلاق تسع مصاف تعالج نحو 2.9 مليون برميل يوميا من الخام الى وقود، أو ما يعادل 15 في المئة من طاقة التكرير الأميركية.

وساهم تجدد مخاوف الجائحة، التي قلصت الطلب وأرسلت الأسعار الى مستويات قياسية منخفضة في أبريل، في تثبيط معنويات السوق بعد تقارير هذا الأسبوع عن مرضى اصيبوا مجددا بالفيروس وهو ما يثير قلقا بشأن المناعة مستقبلا. وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 22 سنتا لتسجل عند التسوية 45.64 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس أربعة سنتات الى 43.39 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات من ادارة معلومات الطاقة الأميركية أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي سجلت أكبر زيادة منذ فبراير 2019 مع وصولها الى حوالي 3.4 مليون برميل يوميا. ومن ناحية أخرى قالت الادارة ان مخزونات النفط الخام الأميركية هبطت بمقدار 4.7 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير الى انخفاض قدره 3.7 مليون برميل.

