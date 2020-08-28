«كورونا» يضرب تحويلات المغتربين في 2020

مال وأعمال

تفجر جائحة كورونا مجموعة من التحديات لمخططي السياسات المالية والاقتصادية في العالم، وتؤسس للعديد من التغيرات في قطاع المغتربين الذي يعد من أهم المكونات التي تعتمد عليها الأسر بالمجتمعات الفقيرة وتعتمد عليها الدول النامية في الحصول على العملات الصعبة التي تحتاجها لدعم عملاتها المحلية وتخفيف وطأة التضخم. وكانت الجائحة قد أطلقت أزمة سيولة دولارية خلال الربع الثاني من العام الحالي كانت الدول الفقيرة والناشئة أكبر ضحاياها.

في هذا الشأن، يقول الاقتصادي بالبنك الدولي ديليب راثا ان تحويلات المغتربين تعد من موارد العملات الصعبة المهمة بالنسبة للاقتصادات الفقيرة والناشئة، كما أنها من الموارد الرئيسة التي تعتمد عليها الأسر الفقيرة في تمويل نفقات الصحة والتعليم ومستلزمات الغذاء في العديد من دول العالم.

ويشير راثا، في تحليل بهذا الصدد، الى أن حجم تحويلات المغتربين في أنحاء العالم تفوقت في العام الماضي على حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، اذ بلغت قيمتها 554 مليار دولار، مقارنة بقيمة التدفقات الاستثمارية المباشرة التي بلغت 540 مليار دولار.

لكن منذ بداية العام الحالي وتفشي جائحة كورونا، شهدت تحويلات المغتربين تراجعاً كبيراً بسبب تداعيات الجائحة على النشاط الاقتصادي في الدول الغنية والدول النفطية في منطقة الخليج العربي.

وبحسب متابعين للملف، فان تراجع التحويلات العالمية يعود الى ثلاثة عوامل رئيسة وهي:

1- خسارة المغتربين وظائفهم.

2- الصعوبات التي واجهوها في التحويل بسبب اغلاق العديد من المصارف ومحال الحوالات في بعض الدول.

3- صعوبة السفر الى بلدانهم.

وحسب تعليقات الخبير راثا، فان العديد من المغتربين يعتمدون على حمل السيولة النقدية الى بلدانهم أثناء السفر أو التحويل عبر شبكات محلية، خاصة المغتربين في دول الخليج العربية.

ويقدر خبراء حجم التحويلات التي تتم عبر السيولة النقدية بنسبة تراوح بين 80 الى 85% من اجمالي حجم التحويلات العالمية، كما قدرت تحويلات العاملين المغتربين من دول الخليج بنحو 113.1 مليار دولار في العام الماضي 2019 مقابل 117.9 مليار دولار في 2018.

