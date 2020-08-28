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مال وأعمال

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الولايات المتحدة جاهزة للسحب من الاحتياطي


قالت وزارة الطاقة الأميركية انها جاهزة للسحب من مخزون النفط الخام في احتياطي الطوارئ للبلاد اذا قرر الرئيس دونالد ترامب أن ذلك سيساعد شركات التكرير في التعامل مع أي أضرار ناتجة عن الاعصار لورا في المعقل البترولي بمحاذاة ساحل ولايتي تكساس ولويزيانا. وقال نائب وزير الطاقة مارك مينيزس في بيان ان الوزير دان برويليت مستعد للمساعدة في مساعي التعافي «ويشمل ذلك احتمال اجازة استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي اذا تلقى توجيهات من الرئيس ترامب».
وقالت ادارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت سابق ان حجم النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجع 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي الى 649.47 مليون برميل.


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