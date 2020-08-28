«البنك الدولي»: 160 مليار دولار لتأمين موارد تمويل 100 دولة حتى يونيو الماضي

مال وأعمال

حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من أن جائحة كوفيد-19 قد تدفع ما يصل الى 100 مليون شخص الى الفقر المدقع.

وقال مالباس ان تقديرات المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ في واشنطن مقرا لها تشير الى أن ما بين 70 و100 مليون شخص قد يقعون في الفقر المدقع و«هذا العدد يمكن أن يزداد» اذا تفاقم الوباء أو طال أمده، علما أن التقديرات السابقة للمؤسسة كانت تقف عند حدود 60 مليون شخص.

وأضاف أن هذا يحتم على الدائنين خفض ديون الدول الفقيرة، وسيجبر مزيدا من الدول على اعادة هيكلة ديونها.

وشدد مالباس على أن المخاطر المتعلقة بالديون عالية، ومن الضروري للبلدان الرازحة تحت الديون أن ترى الضوء في نهاية النفق حتى يتمكن مستثمرون جدد من القدوم اليها.

والتزمت الاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين وقف سداد ديون أفقر الدول حتى نهاية العام، وهناك توجه متزايد الى تمديد هذا التعليق حتى العام المقبل وسط أزمة الوباء الذي تسبب في وفاة حوالي 800 ألف شخص وأصاب أكثر من 25 مليونا في أنحاء العالم.

لكن مالباس قال ان هذا الأمر لن يكون كافيا لأن الانكماش الاقتصادي يعني أن تلك البلدان التي تكافح لتوفير شبكة أمان لمواطنيها، لن تكون بحلول ذلك الوقت، في وضع أفضل للتعامل مع ديونها.

ركود أو كساد

قال مالباس ان مقدار خفض الديون المطلوب سيعتمد على وضع كل بلد، لكن هذه السياسة «منطقية جدا».

وأضاف «لذلك أعتقد أن الوعي بهذا الأمر سيتضح بشكل تدريجي» خصوصا «بالنسبة الى البلدان الأكثر هشاشة أمام الدين».

والتزم البنك الدولي تخصيص 160 مليار دولار لتأمين موارد تمويل لمئة دولة حتى يونيو 2021 في محاولة لمواجهة حالة الطوارئ، كما قدم 21 مليار دولار بحلول نهاية يونيو.

لكن رغم ذلك، فان نسبة الفقر المدقع الذي يترجم عندما يكسب المرء أقل من 1.90 دولار في اليوم، تستمر في الارتفاع.

وأشار مالباس الى أن هذا التدهور يعود الى مزيج من الغاء وظائف أثناء مرحلة تفشي الوباء اضافة الى مشكلات في الامدادات التي تجعل تأمين الغذاء أكثر صعوبة.

وتابع «كل هذه الأمور تسهم في دفع الناس الى الفقر المدقع طالما أن الأزمة الاقتصادية مستمرة».

ووصفت كارمن راينهارت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي والتي عينت حديثا في هذا المنصب، الأزمة الاقتصادية بـ«الركود الوبائي»، لكن مالباس كان أقل اهتماما بالمصطلحات. وقال «يمكننا البدء في تسميته ركودا. ينصب تركيزنا حاليا على مساعدة البلدان في الصمود والخروج من هذه الأزمة».

شفافية الديون

قال مالباس انه محبط من التقدم البطيء بين الدائنين من القطاع الخاص في ما يتعلق بتقديم شروط مماثلة لتعليق ديون الدول الفقيرة.

وفي حين أن معهد المالية الدولية وضع هيكلية للاعفاء من دفع خدمة الدين، لم تتلق البنوك الأعضاء أي طلبات حتى منتصف يوليو.

ولفت مالباس الى أن الحصول على رؤية واضحة لحجم ديون كل بلد والضمانات المعنية، هما أيضا من العناصر الأساسية لمساعدة الدول المدينة.

وتعد الصين دائنا رئيسا في العديد من هذه البلدان، وكانت الحكومة تشارك في عملية الشفافية لكن مالباس قال انه يتعين بذل المزيد من الجهود لفهم شروط القروض في دول مثل أنغولا حيث توجد امتيازات على انتاج النفط.

وأوضح مالباس أن الحكومات في الاقتصادات المتقدمة حتى الآن كانت سخية في دعمها للدول النامية، حتى أثناء قيامها ببرامج انفاق كبيرة في بلدانها.

وتابع مشيرا الى الدول الغنية «لكن المشكلة الأكبر هي أن اقتصاداتها ضعيفة».

وختم مالباس «أهم شيء تفعله الاقتصادات المتقدمة للبلدان النامية هو التوريد للزبائن... البدء في النمو وبدء اعادة فتح الأسواق».

