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لندن - «رويترز» - يظل الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه في وقت سابق، قبل خطاب يلقيه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من المتوقع أن يلمح فيه الى أن البنك سيعدل اطار عمل سياسته للمساعدة في رفع التضخم. ومن المقرر أن يلقى باول كلمته في المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي لرؤساء البنوك المركزية والذي يُعقد عادة في جاكسون هول بولاية وايومنج، لكنه سيجري هذا العام بشكل افتراضي بسبب جائحة كوفيد-19. ومن المرجح أن يعني التغيير أن المركزي الأميركي سيستند في سياسته النقدية مستقبلا على البيانات المحققة للتضخم وليس المتوقعة بينما سيقبل بوضوح تجاوز هدفه للتضخم. ويعني ذلك أن مجلس الاحتياطي سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية الحالية لوقت أطول مقارنة مع الأزمات الفائتة، مما سيضعف بدوره الدولار. وسجل اليورو في أحدث تداولات 1.1822 دولار، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في ستة أيام عند 1.1850 دولار في وقت سابق. واستقر مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات عند 92.98، قرب أضعف مستوياته هذا الأسبوع وغير بعيد عن أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي لامسه الأسبوع الماضي. ومنذ بدء الجائحة، وسع المركزي الأميركي ميزانيته بمقدار ثلاثة مليارات دولار تقريبا، ما يزيد بكثير عن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي. واستقر الجنيه الاسترليني مرتفعا عند 1.3215 دولار، بعد أن ربح نحو ثمانية بالمئة في ثلاثة أشهر. وجرى تداول الدولار الأسترالي مرتفعا 0.1 بالمئة خلال الجلسة عند 0.7243 دولار وسجل اليوان الصيني أقوي مستوياته منذ يناير بعد أن أظهرت بيانات تعافيا لأرباح الشركات الصناعية في الصين.