440 مليون دينار مكاسب البورصة الأسبوعية بنمو 1.5 %

مال وأعمال

حافظت البورصة على ارتفاعها طوال جلسات الأسبوع عدا جلسة الأحد التي شهدت خسائر بلغت 472 مليون دينار، وجاء الصعود متوقعا للأسبوع الثاني على التوالي، بالتزامن مع عدة عوامل مؤثرة، كان أهمها رفض مجلس الأمة طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأغلبية 35 نائباً، بالإضافة إلى صعود البورصات العالمية وخاصة الاميركية والاوروبية واستقرار اسواق اليابان، واخيراً التفاؤل باقتراب طرح اللقاح لعلاج فيروس «كورونا» خلال الفترة المقبلة والتوسع في عمليات التخفيف الاقتصادي للاسواق.

وتشير توقعات المحللين إلى ان البورصة ستواصل ارتفاعها حال عدم حدوث اي احداث سلبية سواء محلية او دولية وخاصة مع طرح سهم شركة البورصة خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت البورصة ارتفاعا بنحو 440 مليون دينار بنمو 1.5 في المئة لتصل إلى مستوى 30.562 مليار دينار بعد أن كانت 30.122 مليار دينار في إقفال الأربعاء 19 أغسطس.

في المقابل تراجعت سيولة السوق خلال الأسبوع بنسبة 4.4 في المئة من 195.86 مليون دينار إلى 187.1 مليون دينار، في حين ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 16.5 في المئة من 902 مليون سهم إلى 1.05 مليار سهم، وارتفعت الصفقات بنسبة 5.3 في المئة من 44.63 ألف صفقة إلى 47 ألف صفقة.

وانهت مؤشرات البورصة الأسبوع على ارتفاع جماعي، حيث حقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً كبيراً بنحو 98.1 نقاط وبنسبة 1.7 في المئة من 5754.92 نقطة في إقفالات الأربعاء 19 أغسطس إلى 5853.06 نقطة في إقفالات أمس.

وصعد المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع 1.5 في المئة إلى مستوى 5289.16 نقطة بارتفاع بلغ 76.1 نقطة مقارنة بـإقفاله في الأسبوع السابق عند مستوى 5213 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.76 في المئة وبـ 31.6 نقطة ليرتفع من 4140.58 نقطة إلى 4172.2 نقطة، وزاد مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.77 في المئة من 4151.6 نقطة إلى 4183.77 نقطة بارتفاع بلغ 32.1 نقطة. وارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 381 مليون دينار وبنسبة 1.7 في المئة من 22.303 مليار دينار إلى 22.684 مليار دينار، كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 0.76 في المئة وبقيمة 60 مليون دينار، لترتفع من 7.818 مليارات دينار إلى 7.878 مليارات دينار.

نشاط كبير على سهم «شمال الزور»

لعب سهم «شمال الزور» دورا كبير في نشاط التداولات الأمر الذي كان له تأثير كبير على مؤشر السوق الأول، بالإضافة إلى انتهاء فترة إفصاح الشركات عن النتائج المالية للنصف الأول وبالتبعية الربعين الأول والثاني من العام الحالي، والتي أظهرت تراجعاً مقارنة بـنظيراتها للفترة نفسها من عام 2019؛ لكن شعوراً إيجابياً لدى عموم المتداولين بتحسن تلك النتائج مع انتهاء عام 2020، وهي الأمور التي ساهمت كثيراً في تحسن مستويات السيولة وانتعاش حركة التداول بشكل عام.

