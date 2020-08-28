«القيادية» تحفِّز المؤشرات على الارتفاع للجلسة الرابعة

مال وأعمال

واصلت البورصة الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، وزادت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 119 مليون دينار وبنحو 0.4 في المئة من 30.443 مليار دينار في نهاية جلسة الأربعاء إلى 30.562 مليار دينار، وذلك بدعم من عمليات الشراء القوية على الاسهم القيادية.

وتم تداول 205 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 121 شركة عبر 8.3 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 29.1 مليون دينار، لتنخفض السيولة امس بنحو 8.5% مقارنة مع جلسة الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول بنسبة 0.9%.

وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 24.7 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 0.4 في المئة وبـ 20.6 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 12.3 نقاط وبنسبة 0.3 في المئة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بنحو 15.74 نقطة وبنسبة 0.37 في المئة.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 96 مليون دينار من 22.588 مليار دينار إلى 22.684 مليار دينار، وذلك بعد أن تم تداول 54.8 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 19 شركة عبر 3.4 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 20.1 مليون دينار.

كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.3 % وبقيمة 24 مليون دينار لترتفع من 7.854 إلى 7.878 مليارات دينار، حيث تم تداول 151.1 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 102 شركة عبر 4.97 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 9 ملايين دينار.

