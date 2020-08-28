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مال وأعمال

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الذهب انخفض مع جني المستثمرين الأرباح


تراجع الذهب في أعقاب زيادة حادة في الجلسة السابقة حيث عدل المستثمرون مراكزهم للتركيز على ما إن كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيلمح بتغيير في الاستراتيجية النقدية. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 1938.32 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما صعد 1.3 في المئة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1946.70 دولاراً للأوقية.
ومن المنتظر أن يلقي باول كلمة خلال المؤتمر السنوي لرؤساء البنوك المركزية حيث يتطلع المستثمرون لمؤشرات بشأن التضخم والاستراتيجية النقدية. ولامس مؤشر الدولار أقل مستوى خلال نحو أسبوع فيما ساد الحذر أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من تجدد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بعدما أدرجت واشنطن 24 شركة صينية في قائمة سوداء وما تردد بشأن اختبار بكين صواريخ في بحر الصين الجنوبي.
وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، نزلت الفضة 1.5 في المئة إلى 27.12 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 1.1 في المئة إلى 2172.93 دولاراً وتراجع البلاتين 0.2 في المئة إلى 926.59 دولاراً للأوقية.


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