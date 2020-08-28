100 مليار دولار ثروة رئيس «تسلا»

مال وأعمال

قفز سهم صانعة السيارات الكهربائية «تسلا» ليسجل أعلى إغلاق على الإطلاق عند 2153.17 دولاراً، ما دفع ثروة مؤسسها ومديرها التنفيذي «إيلون ماسك» إلى 101 مليار دولار، وفقا لمؤشر «بلومبرج» للمليارديرات.

وأصبح «ماسك» -البالغ من العمر 49 عاما- حاليا واحدا من أربعة أثرياء تتجاوز ثرواتهم 100 مليار دولار. وبدعم من صعود سهم «تسلا» الذي تجاوز حاجز 2000 دولار في العشرين من أغسطس للمرة الأولى قبل تقسيم الأسهم، ارتفعت ثروة «ماسك» -وهو رابع أثرياء العالم- بحوالي 73.6 مليار دولار هذا العام. وجاء ذلك مع ارتفاع ثروات قادة قطاع التكنولوجيا، إذ أصبح المدير التنفيذي لـ «أمازون» «جيف بيزوس» الأول في العالم الذي تتجاوز ثروته 200 مليار دولار، كما تجاوزت ثروة المدير التنفيذي لـ «فيسبوك» «مارك زوكربيرج» حاجز الـ 100 مليار دولار في وقت سابق خلال أغسطس. وخلال العام الحالي وحتى الآن، ارتفعت ثروة الـ 500 شخص الأكثر ثراء في العالم بمقدار 809 مليارات دولار، أي بحوالي 14% منذ يناير، على الرغم من جائحة «كورونا» التي تسببت في تراجع قياسي للناتج المحلي الإجمالي وفقد ملايين الوظائف.

