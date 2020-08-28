5.3 ملايين دينار خسائر «يونيكاب» في النصف الأول

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة يونيكاب للاستثمار والتمويل ارتفاع خسائر الشركة في النصف الأول الى 5.31 ملايين دينار (17.4 مليون دولار)، مقابل خسائر بقيمة 569.66 ألف دينار (1.87 مليون دولار) بالنصف الأول من عام 2019 بارتفاع بنسبة 832%. وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع الخسائر خلال فترات المقارنة يعود إلى خسائر تقييم عقارات استثمارية، وخسارة انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات، وخصم من إيرادات خدمات تعليمية بموجب قرار وزارة التربية الكويتية. وسجلت الشركة خسائر بقيمة 1.54 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـخسائر بلغت 646.48 ألف دينار بالفترة نفسها من عام 2019، بارتفاع في الخسائر بنسبة 139%. وتحولت الشركة للخسارة في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 3.77 ملايين دينار، مقارنة بـأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 76.82 ألف دينار. وأوضحت «يونيكاب» أن أثر الإعلان عن البيانات المالية للفترتين سوف ينعكس على المركز المالي للشركة وذلك بتغير حقوق ملكية مساهمي الشركة بمقدار نتائج الفترتين.