17 سبتمبر.. مساهمو «مدينة الأعمال» يناقشون الانسحاب

مال وأعمال

تناقش العمومية العادية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية يوم الخميس 17 سبتمبر المُقبل، توصية مجلس الإدارة بالانسحاب الاختياري للشركة من بورصة الكويت. وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن العمومية سوف تنعقد في تمام الساعة 10 صباحاً، وذلك في مقر الشركة الكائن: شرق- شارع عمر بن الخطاب. وأوضحت أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع ثانِ يوم الخميس 24 سبتمبر 2020 في ذات المكان والزمان. كان مجلس الإدارة اجتمع مطلع الأسبوع الحالي، وقرر التوصية للعمومية بانسحاب الشركة اختيارياً من بورصة الكويت، حيث أرجع تلك التوصية لـ 6 أسباب. كانت أرباح الشركة تراجعت 78.5% بالنصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 250 ألف دينار، مقابل 1.16 مليون دينار أرباح الفترة المماثلة من عام 2019.