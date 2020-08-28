ندوة «الأدباء»: تعديل «قانون المطبوعات».. له وعليه

علم ومعرفة

أقامت رابطة الأدباء الكويتيين ندوة افتراضية، عبر برنامج زووم، بعنوان «تعديل قانون المطبوعات والنشر... ما الذي تغير؟» شارك فيها الأمين العام لرابطة الأدباء د. خالد رمضان، والروائية بثينة العيسى، والخبير الدستوري وأستاذ القانون د. محمد الفيلي، والناشط في حقوق الانسان طاهر البغلي، وأدار الندوة رئيس المركز الاعلامي في الرابطة سيد هاشم الموسوي.

في البداية، قال الموسوي: «حديثنا سيكون حول كل ما يتعلق بالتحديث الأخير في القانون رقم «3» لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، وبعد أن مرر القانون في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 18 أغسطس، كانت هناك مجموعة فرحت بهذا القرار، وكان بمثابة انتصار للأدباء والناشرين، وهناك فئة أخرى قالت ان هذا القانون قام بتقييد الحريات بصورة كبيرة، أما فئة أخرى فقالت ان هذا القانون أسوأ من سابقه، وأن الرقابة المسبقة كانت أجدر أن تبقى من أن تلغى.

وأشار الموسوي في حديثه أن بعض النواب صوتوا على الغاء بند عقوبة الحبس بنفس القانون، ولكن للأسف كانت النتيجة بعدم الموافقة للأغلبية.

وتحدث د. رمضان عن تأثير تعديل القانون الأخير على الحركة الثقافية الكويتية، وقال: «الحقيقة أن أي انجاز يتحقق في مجال الحريات ولو كان صغيرا يعتبر مكسبا، وكانت طموحاتنا كبيرة، وكنا نطمح الى الغاء عقوبة السجن من جرائم الرأي، وكنا نسعى الى الغاء الرقابة المسبقة على الكتب، وأيضا تحديد بعض المحظورات الرقابية المطاطة والتخفيف منها.

وأضاف رمضان: «أصبح الآن من يطبع في الخارج بامكانه أن يستورد الكتب، ثم الابلاغ عنها، وتسليمها لوزارة الاعلام، وايداع نسخة منها، وهذا سيخدمنا من حيث وقف المجزرة التي كانت تحدث في كل عام بالتزامن مع موعد معرض الكتاب، وهذا كان يعرض سمعة الكويت في مجال الحريات للاساءة. وأعتقد أن هذا الانجاز الصغير انجاز مهم، ويجب أن نبي عليه لخدمة الثقافة في الكويت، خاصة أنه لأول مره يحدث مثل هذا الحشد من قبل الكتاب والمثقفين، والمنصات الثقافية، ودور النشر، وجمعيات النفع العام، في سبيل الدفاع عن الحريات، والغاء ما يتعارض مع حرية الرأي في بعض القوانين، وهذه المجموعة التي اتحدت وكافحت في تعديل القانون يجب أن تستمر لمكاسب جديدة. وتابع: نحن أمام مشكلة أكبر من قضية الكتاب. في السنوات الأخيرة هناك هجمة على الحريات، هناك تيار ديني، وهناك تيار محافظ يسند هذا التيار أيضا، ويحاول أن يكسبه خاصة في مجلس الأمة، والحكومة لها حساباتها ضمن هذا الاطار، يجب أن نتجاوز قضية المطبوعات والنشر، يجب أن نطالب بتعديل المرئي والمسموع، ونطالب بحريات المجتمع المدني، فسيف وزارة الشؤون مصلت على جمعيات النفع العام. وفي السنوات الأخيرة شهدنا الكثير من المناسبات عطلت من قبل وزارة الشؤون، فاذن يجب أن ندافع عن حرية الانسان الكويتي. وقضية الحريات كبيرة، ونحن نسعى في رابطة الأدباء لتشكيل مجموعة ضغط من قبل جمعيات النفع العام المعنية بشأن الثقافي والحريات، ولا نترك الساحة للتيار المتشدد الذي ينادي بكبت الحريات.

أما د. الفيلي فقال: «شيء أفضل من لا شيء، هذا أكيد، ونحن نحتاج الى النظر بايجابية لما تم. ولا تزال قضايا الحريات تجمع ناساً يتحركون لأجلها، ولا زالت هناك مجاميع تعتبر أن هذه قضايا مهمة، وما زال من هو داخل البرلمان على استعداد للتفاعل، ومؤشر مهم أن هناك برلمانيين أعلنوا بوضوح تفاعلهم، اذن هم يعتقدون أن قضايا الرأي من الممكن أن تكون مؤثرة في ميزان السياسة.

من ناحية أخرى، تحدث د. الفيلي عن مقترح ازالة الرقابة المسبقة، وأن يكون هناك قانون يحمي مفاهيم السلام الاجتماعي من العدوان عليها، لافتا الى أن الخطوة التالية أن تكون هذه الحماية متماثلة مع فكرة الجريمة، هناك قاضي، وعقوبة، ولكن العقوبات ليست العقوبات المقيدة للحرية، مضيفاً أن الذي بقي هو ازالة الرقابة المسبقة، وفكرة الاكتفاء بالغرامة زالت، اذن أصبحنا أمام فكرة جزئية نجحت، موضحاً أن العقوبات لا تزال موجودة، وان كان في بعض المسائل قد من يكون من الملائم اعادة التفكير.

بدورها، قالت العيسى: «قانون المطبوعات موجود منذ 2006، وأيضا مشاكله موجودة منذ 2006، وهذا لا يمنع حقيقة أن تطبيق القانون أصبح أسوأ في السنوات الأخيرة بسبب عوامل مختلفة. وفي البداية كان التوجه في الذهاب الى المحكمة الدستورية، لكن اتضح أن الحل من البرلمان هو الأقرب الى الامكان، فضلا عن أن قضية الحريات قضية جدلية، والبعض لا يريد أن يتبناها لأن تكلفتها الانتخابية عالية. وتابعت العيسي: «ان ما حرك المياة الراكدة هو النائب خالد الشطي، حينما عرض القضية في مجلس الأمة، مستعرضا مجزرة الكتب، حيث قال انه منع قرابة 5000 كتاب خلال خمس سنوات، هنا عرف الشارع الكويتي بهذه المجزرة، ولم يعد الأمر مقتصراً على شريحة معينة، كما ان تفاعل وسائل الاعلام تضاعف والنتيجة أنه أصبح هناك غليان اجتماعي، ونزلت الناس الى ساحة الارادة، وتصدر الموضوع «الترند» في وسائل التواصل، بدأت الناس تتفاعل مع الموضوع بشكل شعبي.

وأشارت الى أن النواب بعد هذه التفاعلات أحسوا أن هناك شيئا يستحق أن نتحرك من أجله، ومن الأشياء التي دعمت الموضوع أن صحفاً عالمية كتبت عن الموضوع ومنها الغارديان.

وبينت العيسى في حديثها أن المستفيد الأكبر من هذا التعديل هو القارئ، ولكن دورنا كمجاميع ثقافية وأشخاص فاعلين في الشأن الثقافي أن نغير ثقافة المنع، لافتة الى أننا نمر الآن في مرحلة انتقالية، وعلقت قائلة: «أعتقد أنه يتوجب أن نكون متعاونين».

