«النسوة اللاتي» نص روائي تميز بروعة السرد والمغزى العميق

علم ومعرفة

في روايته الجديدة «النسوة اللاتي» التي صدرت أخيراً عن دار سرد بالقاهرة يأخذنا الروائي وجدي الكومي عبر خيال جامح الى عالم واقعي نعيشه ونلمسه يسعى فيه الى اتخاذ الرمز قيمة لسبر أغوار واقع حزين ومؤلم ربط فيه العقود الزمنية بعضها ببعض تفاصيلها العابرة مع روعة البناء السردي والمغزى العميق.. واستخدم الفانتازيا لربط الأحداث المحتشدة بكثافة في نسيج النص.

وتجسد أحداث روايته التي تدور في بلدة «المحيط» المتخيلة التي أصيب الرجال فيها بوباء العقم فلم يعد هناك انجاب لأجيال جديدة وأصبحت بلدة منبوذة لا يولد فيها الأطفال ما يجعل النساء اللاتي يقمن بمسيرات يطالبن بالاعتراف بالوباء واعلان عاصمة بلدة المحيط مدينة غير صالحة للعيش.

تبدأ أحداث الرواية بارسال مبعوث من الأمم المتحدة «جون» لمعرفة سر جفاف البلدة من الأطفال والانجاب والعثور على قصة حب تشفى هذه البلدة من وبائها. ليقابل المرأة الأسطورية «شاهيناز» التي تروى حكاياتها وسبب بلاء بلدتهم بالعقم شاهيناز الجميلة وجها العجوز جسدا.. التي ترمز للمدينة الجميلة العتيقة المنتهكة بالفقر والقهر والاغتصاب.. حين تم اغتصابها وهى في مقتبل العمر على مرأى ومسمع من الجميع فأصيبت بلعنة البقاء بوجه شابة جميلة وجسد عجوز شمطاء تصيب كل من يقترب منها بالعقم. تتصارع شخصية شاهيناز مع امرأة أخرى «ياسمين» المليحة على جذب الرجل الوحيد في البلدة «سين عين» أو الذي أسموه الناجي من وباء العقم والذي مازال يحتفظ بقدرته على الانجاب وانقاذ البلدة من صراع النسوة عليه.

هكذا تروى من جانبها حكاية البلدة وما أصابها من بلاء ثم تتبادل الأدوار في حكي قصة هذه البلدة المصابة بالوباء من أكثر من راو يحدثنا من جانبه أطراف الحكاية عبر أزمنة متنقلة بين أحداث الثورة وما نتج عنها بعد عقود من الزمن فالحلم بالخصوبة قائم والأمل في النجاة حلم النسوة اللاتي.. وتنتهي الرواية دون وضح حلول لهذه البلدة البائسة.

