الموت يُغيب شاعر الأغنية الفراتية عبدالناصر الحمد

علم ومعرفة

غيب الموت الشاعر والأديب الفراتي عبدالناصر الحمد عن عمر يناهز 62 عاما بعد رحلة غنية في العمل الأدبي والثقافي. ونعى اتحاد الكتاب العرب الشاعر الحمد الذي كان مقررا لجمعية أدب الأطفال وعضوا في جمعية الشعر بالاتحاد وكان صاحب مسيرة حافلة بالعطاء الأدبي والصحافي اضافة الى كتابته العديد من الأغاني الفراتية الأصيلة.

ووفقا لمصادر اعلامية؛ فقد ولد الحمد في دير الزور 1958 وحصل على اجازة بالعلوم الاجتماعية والفلسفية سنة 1982 وعمل في صحيفة الثورة ومعدا لبرامج في التلفزيون العربي السوري وفي الفضائية التربوية كما شغل منصب أمين المكتبة المركزية للشعر العربي في الكويت وحظي بتكريم مهرجانات شعرية بدول عربية وايران.

والى جانب الاسهام الأبرز للحمد في كتابة الأغاني ذات الطبيعة الفراتية، فقد مثل الراحل سورية في مهرجان القصة وأدب الأطفال في أذربيجان وله مساهمات باعداد الرسوم المتحركة في سورية وعدد من البرامج والأفلام منها حديث الصحراء عن دير الزور وعالم من المعارف وصخرة اللواء سليمان العيسى ومملكة ماري ومن مؤلفاته تراتيل لغيلان الدمشقي 1990م. يا غريبة (شعر شعبي) 1992م. ملائكة من ورق 1994م. دفتر الموليا (شعر شعبي) 1996م. معجم صفات النساء 2000م.

