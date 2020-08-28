الدورة الـ17 لمهرجان «مغرب الحكايات» الدولي تنظم افتراضياً

علم ومعرفة

تتواصل الى نهاية الشهر الحالي، على منصات التواصل الاجتماعي، فعاليات الدورة الـ17 للمهرجان الدولي «مغرب الحكايات»، الذي تنظمه جمعية لقاءات للتربية والثقافات، بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة تحت شعار «الكلمة للعالم في مواجهة جائحة كورونا».ويأتي شعار الدورة والتنظيم افتراضيا، حسب بيان المنظمين، «نظرا للأوضاع الراهنة التي تعيشها المملكة المغربية والعالم بأسره».

وتسعى دورة هذه السنة، حسب المنظمين، الى «جعل الحكايات لسانا يساهم بها في مواجهة الأزمات والجوائح بكل أشكالها وكذلك في العمل على توثيقها».

وشهد انطلاق دورة هذه السنة تعيين «سفراء الحكاية»، وهم ياسين الركراكي وأحمد بوشامة ومحمد أوجباير ومحمد الجعواني (المغرب) وبرانس مالاتسي (جنوب أفريقيا)، وذلك «تكريما لمهنة الراوي وتقديرا له على صبره رغم الصعوبات، وتحفيزا له من أجل الاستمرار في رسالته»، بشكل يترجم «رغبة واصرارا من المهرجان ومن مؤسسيه في الوقوف على هذا التراث الشعبي اللامادي الذي يندثر يوما بعد يوم، برحيل رواد من الحكواتيين الشعبيين دون الاعتراف والاعتناء بهم».

ويتضمن برنامج الدورة حصصا من الحكايات الدولية يتم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي بكل اللغات، بالاضافة الى ندوة حول موضوع «الجوائح والأوبئة في المتخيل الانساني العالمي»، بمشاركة أساتذة وباحثين متخصصين في التراث اللا مادي من داخل وخارج المغرب، وذلك من خلال آليات وتقنيات التواصل عن بعد، وورشات تدريبية وتطبيقية لفائدة الرواة والمدرسين، اضافة الى مقهى الحكاية الافتراضي، الذي يتبادل فيه الرواة حكاياتهم بمختلف اللغات ومن ثقافات متعددة.

وبالموازاة مع الحكايات، سينظم سوق الحكايات الافتراضي حول موضوع «حكاية حرفة»، تروى على لسان حرفيين ورثوا الحرفة والصناعة اليدوية من آبائهم أو من شيوخهم، حتى يستفيد جمهور المنصات الافتراضية من قصص وحكايات من مختلف الثقافات.

