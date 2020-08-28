الكاظمي: دول الخليج تمثل عمقنا الاستراتيجي

عربيات ودوليات

التقى وزير الخارجية السعودي، الامير فيصل بن فرحان، في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارة اجراها الوزير السعودي الى العاصمة العراقية امس لبحث تطوير العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق، قال السفير العراقي في السعودية، قحطان الجنابي، ان ترتيبات تجري لزيارة الكاظمي الى السعودية. وكان من المقرر ان تتم زيارة رئيس الحكومة العراقية الى الرياض في منتصف الشهر الماضي، لكنها اجلت بسبب دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الى المستشفى.

على صعيد اخر اكد الكاظمي ان منطقة الشرق الأوسط بحاجة الى رؤية جديدة مؤكدا في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب ان تكون في اولوية العلاقات بين الدول العربية مع احترام سيادة كل دولة وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية وقال الكاظمي علينا الوقوف في وجه الانقسامات الطائفية والعرقية التي انتشرت في المنطقة وأضاف تمثل دول الخليج عمقنا الاستراتيجي ونسعى لتطوير علاقاتنا الى افضل مستوى ممكن، لأن ذلك يخدم الاستقرار في المنطقة، ويضع حدا للانقسامات والطائفية التي مزقتنا في الحروب، وهذه هي رغبة معظم العراقيين.

من جهة ثانية وصف الكاظمي النظام الطائفي في العراق بـالأكذوبة الكبيرة التي وعد بمحاربتها، والتخلص منها تماما، خلال فترة حكمه للبلاد. قال الكاظمي ان الطائفية هي السبب الرئيسي لتفشي الفساد في العراق، منذ 2003، وأن فكرة الطائفية التي توفر التوازن الوطني يجب ان تنتهي تماما.

وأضاف الكاظمي: هناك خلل في هيكلية بعض مؤسسات الدولة منذ عام 2003، حيث بنيت بطريقة خاطئة مستندة على انقسامات طائفية وعرقية، مما ادى الى انقسامات سياسية.

وتابع رئيس الوزراء العراقي قائلا أن نقول ان التوازن الوطني هو نتيجة الانقسامات الطائفية، هو اكذوبة كبيرة، في الحقيقة هذه الانقسامات الطائفية هي انقسامات سياسية تؤدي الى اضعاف الدولة وافساد مؤسستها. وكجزء من برنامجه الاصلاحي، قال الكاظمي نحن نعمل على تأمين كيانات الدولة، ومحاربة الأفراد غير الوطنيين داخل هذه الكيانات. وكان رئيس الوزراء العراقي قد تعهد بتعزيز قوات الأمن وتقديم المسؤولين عن مقتل النشطاء العراقيين خلال الفترة الأخيرة، الى العدالة.وأشار رئيس الوزراء العراقي الى انه يركز على تهيئة الظروف للسماح باجراء انتخابات حرة ونزيهة، واستعادة ثقة العراقيين في العملية الانتخابية. ولا افكر في اي شيء آخر في هذه المرحلة.

