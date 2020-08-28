سلطان عمان وبومبيو بحثا تحقيق الاستقرار عبر «مجلس تعاون خليجي موحد»

عربيات ودوليات

مسقط - الوكالات: صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو امس بأنه بحث مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد اهمية تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة من خلال «مجلس تعاون خليجي موحد».

وأضاف بومبيو في تغردة عبر «تويتر» نشرها بعد اجتماعه مع السلطان هيثم في قصر البركة بمسقط. «ممتنون لشراكتنا الأمنية والعلاقات الاقتصادية القوية».

وذكرت السفارة الأميركية في مسقط، ان بومبيو والسفيرة ليزلي تسو التقيا السلطان هيثم بن طارق لمناقشة العلاقات المتينة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة.

من جانبها اشارت وكالة الأنباء العمانية الى انه «تم خلال المقابلة استعراض اوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة في اطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين».

وكان بومبيو قد وصل الى سلطنة عمان امس في اطار جولة بالشرق الأوسط بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين اسرائيل والامارات اعلن في 13 اغسطس. وقبل وصوله الى عمان، زار بومبيو اسرائيل والسودان والبحرين والامارات.

