وزيرة الجيوش الفرنسية: ندعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور

عربيات ودوليات

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أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، أمس، دعم بلادها لإبعاد العراق عن سياسة المحاور.

وقالت خلال مؤتمر صحافي في بغداد مع وزير الدفاع العراقي، إن بلادها تتعاون مع العراق للنجاح في القضاء على الإرهاب، وزيارتها تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات. وأضافت، أن فرنسا داعمة للعراق بشأن مكافحة كورونا، وأرسلت مساعدات بهذا الشأن، كما أن باريس مستعدة للاستمرار في برامج تدريب القوات العراقية، وهي تدعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور. من جهته قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، إن الحكومة ستطور العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الأسلحة المتطورة، وزيارة بارلي تأتي في إطار تطوير التعاون الأمني والعسكري.

ووصلت بارلي إلى بغداد صباح اليوم للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال ستة أسابيع.

والتقت الوزيرة الفرنسية فور وصولها العاصمة العراقية رئيس الجمهورية د. برهم صالح، الذي أشار إلى أهمية دعم جهود العراق لحماية سيادته ووقف الانتهاكات العسكرية على أراضيه. مؤكداً أهمية وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية التي تعد انتهاكاً لسيادة البلاد وخرقاً للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار. كما شدد صالح على جوب تضافر الجهود الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء على بؤره التي تشكل تهديداً للأمن والسلام، وتعزيز التعاون والتنسيق لمكافحة أشكال التطرف.

