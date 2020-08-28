54 مليون مصري يحاكمون بتهمة واحدة!

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القاهرة - الوكالات: أحالت ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 اغسطس، الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم، بحسب وسائل اعلام مصرية.

وأكد رئيس مجلس ادارة الهيئة المستشار لاشين ابراهيم، نائب رئيس محكمة النقض انه تم اعداد كشوف بأسماء كل الناخبين الذين تخلفوا عن المشاركة في التصويت، مشيراً الى ان الهيئة وفرت كل الامكانيات واتخذت كافة الاجراءات الاحترازية التي من شأنها تسهل على الناخبين الادلاء بأصواتهم وحمايتهم من فيروس «كورونا» وأضاف ان الكثير من الناس تقاعسوا عن اداء واجبهم الوطني والمشاركة في الانتخابات لذلك قررت الهيئة احالتهم الى النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.

وتقضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014، بمعاقبة كل من يتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لاتتجاوز 500 جنيه (31.6 دولار). وكانت اللجنة اعلنت نحو ثمانية ملايين فقط من بين اكثر من 62 مليون ناخب مسجل ادلوا بأصواتهم في الجولة الأولى بنسبة مشاركة لم تتجاوز 14.23% وبذلك يصبح عدد الأشخاص الذين ستتم احالتهم للنيابة نحو 54 مليون شخص.

ووصف المحامي والحقوقي طارق العوضي القرار بأنه غريب، وأكد ان افضل تعليق عليه هو موقف الشعب المصري الذي تعامل مع الموضوع بسخرية، مشيراً الى ان هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اصدار مثل هذا القرار وحدث ذلك عام 2014، لكن النيابة تحفظت على القضية. وقال العوضي ان النيابة لن تستمع لكل هؤلاء الأشخاص، وأنه يتوقع ان النيابة لن تتخذ اي اجراء ضد 54 مليون مواطن يمثلون اكثر من 80% من لهم حق التصويت، وأوضح ان لجنة الانتخابات نسيت ان هذه الانتخابات كانت في ظروف استثنائية وهي جائحة «كورونا» وأن نزول هؤلاء الأشخاص قد يزيد من اعداد المرضى، لذلك من حق اي شخص ان يدعي انه كان عنده اشتباه في «كورونا» والطبيب نصحه بعدم مغادرة المنزل. بدوره اكد د.محمد نور فرحات، استاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ان احالة المتخلفين عن التصويت للنيابة العامة لتوقيع عقوبة الغرامة لا يعني ان كلا منهم سيدفع فورا خمسمائة جنيه غرامة وانما يعني ان الحد الأقصى للغرامة خمسمائة جنيه والحد الأدنى جنيه واحد. وذكر ان النيابة قد ترى عدم تحريك الدعوى وقد حدث ذلك كثيرا وأنه حتى اذا حركت الدعوى فان الأمر يستوجب صدور حكم قضائي او امر جنائي وللمتهم كل حقوق الدفاع والمعارضة والطعن.

