صدام عسكري «غير مسلح» بين روسيا وأميركا في سورية

عربيات ودوليات

واشنطن- موسكو - الوكالات: أعلن البيت الأبيض ان قافلة عسكرية روسية تضم مدرعات وناقلات جند وطائرات هليكوبتر هجومية اعترضت طريق عربتين مصفحتين اميركيتين في شمال شرق سورية وصدمت احداهما في مواجهة اسفرت عن اصابة عسكريين اميركيين بجروح. وفي حين لم توضح الرئاسة الأميركية عدد العسكريين الجرحى ولا مدى خطورة اصاباتهم، اظهرت مقاطع فيديو التقطها على ما يبدو مارة والعسكريون الروس انفسهم ونشرت على تويتر، ناقلات جند وطائرات هليكوبتر روسية تحاصر المركبتين الأميركيتين ثم تجبرهما على الخروج من المنطقة الواقعة قرب مدينة ديريك (المالكية) في محافظة الحسكة في اقصى شمال شرق سورية. في المقابل اتهمت موسكو امس الجيش الأميركي بمحاولة عرقلة دورية روسية في سورية وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان ان فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة للجيش الروسي ابلغ نظيره الأميركي في مكالمة هاتفية ان روسيا اخطرت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سورية بشأن تحركات الدورية الروسية. وذكرت واشنطن ان الواقعة تمثل انتهاكا لبروتوكولات الأمن والسلامة المتفق عليها مع موسكو. وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان ان مركبة روسية صدمت مركبة اميركية مضادة للألغام «مما تسبب في اصابة طاقم المركبة بجروح». ولم يوضح البيان عدد افراد الطاقم الذين اصيبوا بجروح ولا مدى خطورة اصاباتهم كما لم تصدر وزارة الدفاع «البنتاغون» اي تعليق بهذا الشأن. ونقل البيان عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون اوليوت قوله ان المركبتين الأميركيتين كانتا تسيران دورية امنية للتحالف المناهض لتنظيم «داعش». وأضاف ان الدورية غادرت المنطقة لتهدئة الموقف. وشدد المتحدث على ان «مثل هذه الأعمال غير الآمنة وغير الاحترافية تمثل انتهاكاً لبروتوكولات تجنب الاشتباك التي التزمت بها الولايات المتحدة وروسيا في ديسمبر 2019».