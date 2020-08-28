فرنسا تحذِّر: لبنان يواجه «خطر الزوال»

عربيات ودوليات

باريس- بيروت- الوكالات: كررت فرنسا دعوتها لبنان إلى تشكيل حكومة سريعة واعتماد إصلاحات «عاجلة» محذّرة أنه إذا لم يتم ذلك فإن البلاد تواجه خطر الزوال.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في حديث لإذاعة «آر تي إل» امس إن «الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات». وعقب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بيروت في 6 أغسطس بعد يومين من الانفجار الهائل الذي دمّر جزءا من المدينة، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تنفذها الطبقة السياسية الحالية التي ينقم عليها اللبنانيون. وأضاف لودريان «إنهم يدمرون أنفسهم بعضهم بعضا لتحقيق إجماع على التقاعس عن العمل. لم يعد هذا ممكنا ونقول ذلك بقوة». وتابع «قالها رئيس الجمهورية عندما زار لبنان في 6 أغسطس، وسيقولها مرة أخرى عندما يصل إلى بيروت الثلاثاء».

وأوضح «الكل يعرف ما يجب القيام به لكن لم تعد هناك حكومة في لبنان في الوقت الراهن»، ولفت لودريان إلى أنه «يجب إعادة تشكيل الحكومة ويجب أن يتم ذلك بسرعة لأن الأمر ملحّ، ملحّ إنسانيا وصحيا وملحّ سياسيا، إذا أرادوا أم يصمد هذا البلد» وشدد على أن «هذا البلد على حافة الهاوية. نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وهناك شباب قلق حيلة وهناك حالة بطالة مروعة وتضخم هائل» وقال جان إيف لودريان إن هذا يتطلب تشكيل «حكومة مهمات» يمكنها بسرعة تنفيذ «إصلاحات أساسية وإلا فإن المجتمع الدولي لن يكون موجودا» للمساعدة.

ولفت إلى أنه «لن نوقع شيكا على بياض لحكومة لا تنفذ الإصلاحات التي يعرفها الجميع» وذكر منها خصوصا الخدمات العامة والنظام المصرفي.

وجاءت تصريحات لودريان بعد الكشف عن خارطة طريق وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للساسة اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي. وذكر مصدر سياسي لبناني أن السفير الفرنسي لدى بيروت سلم «ورقة الأفكار» التي جاءت في صفحتين فيما أفاد مصدر دبلوماسي في الإليزيه بأنه لم يجر تسليم أي وثيقة للأطراف اللبنانية.

وتشمل الإصلاحات الضرورية الواردة في الوثيقة تدقيقا لحسابات البنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام. وتقول الورقة الفرنسية «الأولوية ينبغي أن تكون تشكيل حكومة سريعا لتفادي فراغ في السلطة والذي من شأنه أن يغرق لبنان أكثر في الأزمة التي يعاني منها». وتتناول الورقة أربعة قطاعات أخرى بحاجة إلى عناية عاجلة، وهي المساعدة الإنسانية وتعامل السلطات مع جائحة «كوفيد-19 «وإعادة الإعمار بعد انفجار بيروت، والإصلاحات السياسية والاقتصادية وانتخابات برلمانية تشريعية. كما دعت الورقة إلى إحراز تقدم في محادثات صندوق النقد الدولي وإشراف الأمم المتحدة على أموال المساعدات الإنسانية الدولية التي تم التعهد بتقديمها للبنان في الأسابيع الأخيرة فضلا عن إجراء تحقيق محايد في سبب انفجار بيروت.

وتشدد ورقة الأفكار الفرنسية على ضرورة إجراء تدقيق فوري وكامل في الماليات العامة وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يستنزف الأموال العامة بينما يفشل في توفير كهرباء كافية. وأضافت أنه يتعين على البرلمان سن القوانين اللازمة لإحداث التغيير في الفترة الانتقالية. وجاء في الورقة «ينبغي على كل الكتل أن تصوت على هذه الإجراءات لكي يتسنى للحكومة الجديدة إقرارها في الأشهر المقبلة» ويمكن لخارطة الطريق أن تعمق دور باريس في لبنان، الذي كان مستعمرة فرنسية ووضعت فرنسا بنفسها اسس نظام المحاصصة السياسية الطائفي الذي يشكل سببا دائما لازمات سياسية متوالية. وتشير الورقة إلى أن باريس ستلعب دورا رئيسا في إعادة بناء مرفأ بيروت وتعزيز الرعاية الصحية وإرسال فرق من وزارة الخزانة والبنك المركزي، لدعم التدقيق المالي والمساعدة في تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

