ترامب يتهم بايدن بـ«تعاطي المنشطات»!

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واشنطن- الوكالات: تحدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منافسه الديموقراطي جو بايدن ان يخضع معه لاختبارات تعاطي عقاقير منشطة قبل المناظرة الأولى بينهما الشهر المقبل. وقال ترامب لصحيفة «ذا واشنطن اكزامنر» إنه لاحظ تحسنا مفاجئا في أداء بايدن في المناظرات التلفزيونية للديموقراطيين. ولم يقدّم الرئيس أي دليل على أن خصمه ربما يتعاطى عقاقير منشطة بخلاف القول «أنا جيد جدا في هذه الأشياء». وسيعقد بايدن وترامب ثلاث مناظرات قبل انتخابات 3 نوفمبر المقبل. وفي عام 2016 أشار ترامب إلى أن منافسته الديموقراطية آنذاك، هيلاري كلينتون، قد «دب الحماس فيها» قبل مناقشاتهما وطالبها بإجراء اختبار العقاقير المنشطة قبل مناظرتهما التلفزيونية المباشرة الأخيرة.

وأدلى الرئيس الذي يرتقب أن يلقي خطابه الرئيس في مؤتمر الحزب الجمهوري بادعاء مماثل، بحجة أن قدرة بايدن على المناظرة قد تحسنت بشكل ملحوظ في المناظرة الأخيرة. وقال ترامب إن نائب الرئيس الأميركي السابق «لم يكن حتى متماسكا» خلال 11 مناظرة تلفزيونية مباشرة تنافس فيها بميدان مزدحم من المتنافسين خلال موسم الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي.

وبحلول وقت المناظرة الأخيرة في 15 مارس تقلصت المنافسة لتصبح بين بايدن وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز. وقال ترامب لصحيفة «لا أعرف كيف كان غير كفء للغاية في أدائه في المناظرة، ثم فجأة أصبح على ما يرام ضد بيرني». وأضاف «لم يكن الأمر أنه ونستون تشرشل لأنه لم يكن كذلك، لكنه كان نقاشا عاديا ومملا». ومضي يقول «كما تعلمون، لم يحدث شيء رائع. وسوف ندعو إلى اختبار العقاقير المنشطة لأنه لا توجد طريقة، لا يمكنك القيام بذلك».

من جهته أكد مايك بنس نائب الرئيس الأميركي أن الأميركيين «لن ينعموا بالأمن» إذا انتخب بايدن رئيسا، معتبرا أن ترامب هو الوحيد القادر على مقاومة هجمات «اليسار الراديكالي». وفي اليوم الثالث من مؤتمر الحزب الجمهوري رفع شعار خطر «الاشتراكية». وقال مايك بنس إن «الأمر لا يتعلق في الحقيقة بمعرفة ما إذا كانت أميركا ستصبح ديموقراطية أو جمهورية أكثر، بل السؤال المطروح في هذه الانتخابات هو معرفة ما إذا كانت أميركا ستبقى أميركا».

