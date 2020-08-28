الإعصار «لورا» يتحول إلى «عاصفة كارثية»

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ميامي- الوكالات: اشتد الإعصار «لورا» وأصبح إعصارا من الدرجة الرابعة وتقدم سريعا ليصل، امس إلى سواحل ولاية لويزيانا الأميركية. ووفقا للمركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، فقد ضرب الإعصار البالغ الخطورة البر بالقرب من كاميرون في ولاية لويزيانا، مشيرا إلى أن رياحا شديدة السرعة ترافق الإعصار، بلغت سرعتها 240 كيلومتر في الساعة. وكانت إدارة الأرصاد الجوية الأميركية قد رفعت من شدة إعصار «لورا» إلى الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات مع اقترابه من السواحل الغربية للويزيانا ومن جزء من تكساس. ويشير المركز الذي يتخذ من فلوريدا مقرا له، إلى «عاصفة كارثية» و»رياح عاتية» وفيضانات مفاجئة في بعض مناطق لويزيانا». وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه بعد 15 عاما على الإعصار «كاترينا» الذي دمر «نيو أورلينز»، يمكن أن يدرج «لورا» على لائحة أشد 13 عاصفة ضربت الولايات المتحدة. إيران تسمح لمفتشين دوليين بدخول موقعين نوويين طهران- الوكالات: أعلنت إيران أنها وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بدخول موقعين تشتبه الوكالة في أنهما كانا يحويان سرا مواد نووية، مما يعكس انفراجة في الخلاف بشأن الموقعين القريبين من «كرج» و«أصفهان». جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» خلال زيارة نادرة إلى طهران، قام بها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي. وتعتقد أجهزة المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري أوقفته عام 2003 خشية اكتشافه. وتنفي طهران منذ وقت طويل سعيها لصنع قنابل ذرية. وجاء في البيان أن «إيران تتيح طواعية للوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول الموقعين اللذين حددتهما الوكالة»، وأوضح أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست لديها أي تساؤلات أخرى ولا أي طلبات أخرى لدخول مواقع بخلاف تلك التي أعلنتها طهران».