إيران تسمح لمفتشين دوليين بدخول موقعين نوويين

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طهران- الوكالات: أعلنت إيران أنها وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بدخول موقعين تشتبه الوكالة في أنهما كانا يحويان سرا مواد نووية، مما يعكس انفراجة في الخلاف بشأن الموقعين القريبين من «كرج» و«أصفهان». جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» خلال زيارة نادرة إلى طهران، قام بها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي. وتعتقد أجهزة المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري أوقفته عام 2003 خشية اكتشافه. وتنفي طهران منذ وقت طويل سعيها لصنع قنابل ذرية. وجاء في البيان أن «إيران تتيح طواعية للوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول الموقعين اللذين حددتهما الوكالة»، وأوضح أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست لديها أي تساؤلات أخرى ولا أي طلبات أخرى لدخول مواقع بخلاف تلك التي أعلنتها طهران».