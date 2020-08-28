«كورونا» داهمت تشلسي

دوليه

قالت تقارير اعلامية في بريطانيا ان عدة لاعبين في نادي تشلسي اللندني لم يعودوا لتدريبات الفريق المنافس في دوري انكلترا استعدادا للموسم الجديد بسبب اصابتهم بفيروس كورونا المستجد. ولم تكشف التقارير عن أي أسماء ولم يرد تشلسي على الفور على طلب من رويترز بالتعليق.

ويتعين على أي لاعب تأتي نتيجته ايجابية الخضوع لعزل لمدة 10 أيام ولا يسمح له بالعوة للتدريبات قبل أن تأتي نتيجة فحصه سلبية بعد ذلك. وسيبدأ فريق المدرب فرانك لامبارد الذي احتل المركز الرابع في الموسم الماضي مسيرته في الدوري الممتاز في الموسم الجديد في مواجهة برايتون في 14 سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة التايمز ان أندية شيفيلد يونايتد وبرايتون ووست هام يونايتد ابلغت عن وجود نتائج ايجابية للفيروس سريع الانتشار في صفوف لاعبيها وطواقمها.

من جانب أخر ذكر تشلسي انه تعاقد مع المدافع بن تشيلويل من ليستر سيتي لخمس سنوات من دون الكشف عن قيمة الصفقة.وبات الظهير الايسر ثالث لاعب ينضم الى كتيبة المدرب فرانك لامبارد هذا الصيف بعد لاعب الوسط الهجومي المغربي حكيم زياش من اياكس الهولندي ورأس الحربة الألماني تيمو فيرنر من لايبزيغ.

وقال تشيلويل (23 عاما) في حديث مع الموقع الرسمي للنادي اللندني «أنا سعيد بالانضمام الى تشلسي في هذا الوقت المميز للنادي». وتابع اللاعب الذي خاض 11 مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة «أتطلع قدما لأكون جزءا من هذا الفريق اليافع والديناميكي بقيادة فرانك لامبارد حيث سنسعى لتحقيق الألقاب الموسم المقبل». وفي حين لم يكشف أي من الفريقين عن قيمة الصفقة، ذكر ليستر على موقعه الالكتروني «انها احدى أكبر الصفقات في تاريخ «الثعالب».

وبدأ تشيلويل الذي نشأ في اكاديمية ليستر مسيرته الاحترافية مع النادي في أكتوبر 2015 وخاض معه 123 مباراة. خطف الـ»بلوز» المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري ابطال أوروبا في اليوم الأخير من البرميرليغ على حساب ليستر الذي حل خامسا، ليكتفي بخوض غمار الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» الموسم المقبل.

وقالت مديرة تشلسي الروسية مارينا غرانوفسكايا «نحن سعداء باتمام ثالث صفقة الى فريقنا المثير للموسم المقبل». وتابعت «يقدم بن خبرة من الطراز العالي كونه لعب في البرميرليغ، دوري الابطال وعلى الصعيد الدولي، رغم صغر سنه».

