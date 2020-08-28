سلتيك ودع «الأبطال»

دوليه

سيغيب سلتيك بطل أوروبا السابق عن مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي عقب خسارة مؤلمة 2-1 على أرضه أمام فرينسفاروش المجري في الدور الثاني من التصفيات أول من امس.

وبدأ فريق المدرب نيل لينون بطل اسكتلندا المباراة بشكل مروع أمام مدرجات خالية عندما أرسل ديفيد شيغر تسديدة من مدى بعيد ليفتتح التسجيل للضيوف في الدقيقة السابعة.

وسنحت لسلتيك عدة فرص لكن دون خطورة قبل أن يحول الأمور لصالحه في الدقيقة 53 عندما أدرك ريان كريستي التعادل. وفي ليلة رطبة في غلاسغو بدا أن سلتيك في طريقه للتأهل وحجز مقعده في الدور الأخير من التصفيات لكنه تلقى هدفا اثر تمريرة طويلة تخطت الدفاع ليركض نحوها توكمات نغوين ويسدد في المرمى من زاوية ضيقة في الدقيقة 75.

وتأهل فرينسفاروش، الذي يقوده مهاجم أوكرانيا السابق سيرجي ريبروف، الى الدور الثالث من التصفيات الذي سيقام من جولتي ذهاب وعودة في محاولة لحجز مقعده في مرحلة المجموعات لأول مرة منذ موسم 1995-1996 بينما تراجع سلتيك لتصفيا تالدوري الأوروبي.

وفاز سلتيك بتسعة ألقاب محلية للدوري لكنه غالبا ما يتراجع في المنافسة القارية ليفشل في بلوغ الدور الأخير من التصفيات لأول مرة منذ 2005.

وقال لينون «انها خيبة أمل كبيرة. نشعر بالغضب والاحباط. ليس من الجيد الخروج في هذه المرحلة من المسابقة لأننا أفضل من ذلك.

«نحن بحاجة للتمتع بعقلية ذهنية سليمة. كانت المباراة في الواقع أسهل بكثير مما اعتقدت لكننا لم نستغل الفرص».

واحتاج ألكمار الهولندي تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليتمسك بالأمل أمام بلزن التشيكي قبل فوزه 3-1 بعد وقت اضافي. وتقدم بلزن بهدف ديفيد ليمبرسكي في الدقيقة 78 لكن تين كوبمينرس أدرك التعادل من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع. ووضع ألبرت غودموندسون أصحاب الأرض في المقدمة بعد ثماني دقائق من الوقت الاضافي قبل أن يسجل كوبمينرس الهدف الثالث ويضمن الفوز.

وكانت المباراة الأكثر اثارة الليلة في كلوج حيث خسر الفريق الروماني 6-5 بركلات الترجيح أمام دينامو زغرب بعد تعادل الفريقين 2-2 بعد وقت اضافي من شوطين. وحول مولده بطل النرويج تأخره بهدف الى فوز 2-1 على بابليكوم سيلي من سلوفينيا، فيما فاز رابيد فيينا 1-0 على لوكوموتيفا زغرب.

وفاز يانغ بويز السويسري بسهولة 3-1 على كي بطل جزر الفارو، بينما تغلب دينامو بريست من روسيا البيضاء 2-1 على سراييفو وفاز أومونيا القبرصي 2-0 خارج أرضه على ليغيا وارسو البولندي، كما فاز ميتيالاند الدنمركي 1-0 على أرض لودوغوريتس البلغاري.

