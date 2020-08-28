ماغواير يستأنف حكم السجن

دوليه

أعلن نادي مان يونايتد الانكليزي أول من امس ان الفريق القانوني لقائده هاري ماغواير تقدّم باستئناف حكم صادر بحقه عن محكمة يونانية بسجنه 21 شهرا و10 أيام مع وقف التنفيذ. وقال متحدث باسم النادي «تقدم الفريق القانوني لهاري هذا الصباح باستئناف ضد الحكم الصادر الثلاثاء». وتابع «وفقا للاجراءات القضائية اليونانية، فان تقديم الاستئناف يُبطل حكم المحكمة الاساسي ويُبطل الادانة». وأردف «تم قبول الاستئناف وسيؤدي ذلك الى اعادة محاكمة كاملة في محكمة أعلى درجة. وهذا يعني أن هاري ليس لديه سجل اجرامي وبات بريئا حتى تثبت ادانته. وبناء عليه، فانه لا يخضع لأي قيود سفر دولية.» واعتقل ماغواير (27 عاما) الخميس الماضي مع شقيقه وصديق له بينما كانوا في عطلة في جزيرة ميكونوس اليونانية، على خلفية شجار مع سياح في ملهى ليلي، تلاها مشادة مع رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، وأمضوا ليلتين في الحجز. وأُدين ماغواير، بجميع التهم التي نسبت اليه وهي «الاعتداء على ممثلين للدولة»، و«الأذى الجسدي»، و«الاهانات اللفظية»، و«محاولة الرشوة» ما أدى الى الحكم عليه بالسجن 21 شهرا و10 أيام مع وقف التنفيذ.