احتجاجات رياضية أميركية على مقتل بليك

دوليه

شهدت الرياضة الأميركية ردة فعل قوية وغير مسبوقة احتجاجا على اطلاق الشرطة النار على رجل اسود غير مسلح يدعى جايكوب بليك، وذلك باعلان أندية دوري كرة السلة للمحترفين مقاطعة مباريات البلاي أوف، وحذت حذوها فرق البيسبول وكرة القدم بالاضافة الى دورة سينسيناتي في التنس.

مشهد لم يسبق له مثيل. في غضون ساعات قليلة، انتشرت المبادرة التي بدأها لاعبو ميلووكي باكس بشكل رهيب، بعدما قاطعوا مباراتهم ضد أورلاندو ماجيك وأجبروا رابطة الدوري على تأجيل مباراتين أخريين كانتا مقررتين أول من أمس هما: هيوستن روكتس-أوكلاهوما سيتي ثاندر ولوس أنجلوس ليكرز-بورتلاند ترايل بلايزرز، بعدما اختار لاعبو هذه الأندية الأخيرة بدورهم المقاطعة.

وكان فريق برويرز للبيسبول الذي على غرار باكس يمثل ميلووكي على بعد حوالي خمسين كيلومترا من كينوشا حيث حدثت دراما اطلاق النار يوم الأحد، أول المبادرين الى المقاطعة برفضه خوض مباراته ضد سينسيناتي. وتم بعدها تأجيل المباراتين الأخريين اللتين كانتا مقررتين أول من امس مثلما حصل في منافسات كرة السلة. كان الأمر ذاته بالنسبة لمنافسات كرة القدم، حيث تأجلت خمس من ست مباريات في برنامج أول من أمس بعدما قرر اللاعبون المقاطعة.

بعد ذلك، قررت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة عاشرة عالميا انسحابها من الدور نصف النهائي لدورة سينسيناتي الدولية للتنس، احدى دورات البريمير الالزامية للسيدات، والمقامة بملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك بسبب تفشي وباء كوفيد-19، قبل أن يقرر منظمو الحدث بدورهم تأجيل المباريات المقررة أمس واليوم.

وقالت الاتحاد الاميركي للتنس في بيان له «بصفته رياضة، يتخذ عالم التنس موقفا جماعيا ضد عدم المساواة العرقية والظلم الاجتماعي الذي ظهر مرة أخرى في الواجهة في الولايات المتحدة. قرر الاتحاد الاميركي للتنس ورابطتي المحترفين والمحترفات مقاطعة اللعب أمس. وستستأنف المنافسات اليوم».

هل من المرجح أن يؤدي تأجيل المباريات من الخميس الى الجمعة الى اعادة أوساكا لاستكمال منافسات الدورة حال رغبت (اليابانية) في ذلك؟ لم يقدم الاتحاد الاميركي للعبة أي جواب فوري على سؤال لوكالة فرانس برس.

من جهتها، كتبت أوساكا المصنفة رابعة في الدورة والتي تحدث كثيرًا في الأشهر الأخيرة للتنديد بالظلم العنصري، في بيان على حسابها في تويتر «بصفتي امرأة سوداء، أشعر أن هناك قضايا أكثر أهمية تحتاج الى اهتمام فوري، بدلاً من مشاهدتي وأنا ألعب التنس». وأضافت أوساكا المولودة من أم يابانية وأب من هايتي «لا أتوقع حدوث أي شيء جذري اذا لم ألعب، ولكن اذا تمكنت من اجراء مناقشة في رياضة أغلب ممارسيها من البيض، فأنا أعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح».

ولاعبو دوري كرة السلة للمحترفين هم الأكثر نشاطا في هذا المجال. الركوع أثناء عزف النشيد الوطني، كلمات «حياة السود مهمة» مطلية باللون الأسود على أرضية الملاعب، والشعارات على ظهر قمصان اللاعبين، وخطبهم المنتظمة للمطالبة بالعدالة، كانت منذ استئناف الموسم دليلا على التعبئة داخل الرابطة للعمل ضد العنصرية.

ولكن بعد ثلاثة أشهر من وفاة جورج فلويد، تسبب مصير جايكوب بليك، البالغ من العمر 29 عاما، والذي أصيب بجروح خطيرة أثناء اعتقاله، في صدمة جديدة.

وأصيب لاعبو كرة السلة بصدمة شديدة جراء المشهد المصور الذي يسمع فيه صوت سبع طلقات نارية أصابت ظهر بيلك الذي كان يحاول بعد مقاومة اعتقاله أن يدخل سيارته حيث، بحسب محاميه، كان يتواجد داخلها ثلاثة من أبنائه تبلغ أعمارهم 3 و5 و8 سنوات.

وعلل لاعبو ميلووكي باكس قرار مقاطعته بتعليق «على مدار الأيام القليلة الماضية في ولايتنا ويسكونسن، شاهدنا مقطع الفيديو الرهيب لجايكوب بليك والمزيد من اطلاق النار على المتظاهرين. وعلى الرغم من المناشدة الكاسحة للتغيير، لم يتم اتخاذ أي اجراء، لذلك نحن لا يمكننا التركيز على كرة السلة».

