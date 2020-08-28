هندرسون مستمر مع مان يونايتد

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قال مان يونايتد الانكليزي أول من امس تمديد عقد الحارس دين هندرسون ليبقى في أولد ترافورد حتى 2025 مع وجود بند يسمح بالتجديد لعام آخر. وقضى الحارس البالغ من العمر 23 عاما موسمين على سبيل الاعارة مع شيفيلد يونايتد وساعد الفريق على الصعود من الدرجة الثانية في موسم 2018-2019 قبل أن يحافظ على شباكه نظيفة 13 مرة في الدوري الممتاز الموسم الماضي. ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل اعلام بريطانية ذكرت أن هندرسون سيحصل على 120 ألف جنيه استرليني (159 الف دولار) في الأسبوع مع يونايتد. وقال هندرسون لموقع النادي «ثقة المدرب أولي جونار سولسكاير والنادي تعني الكثير بالنسبة لي». مركز حراسة المرمى في يونايتد في حالة رائعة. هناك ثلاثة حراس على أعلى مستوى حققوا الكثير في اللعبة». وسيتنافس هندرسون على حراسة مرمى الفريق الأول مع الدولي الاسباني ديفيد دي خيا، الذي تعرض لانتقادات الموسم الماضي بعد سلسلة من الأخطاء، والأرجنتيني سيرجيو روميرو. وقال سولشار «دين حارس رائع يتطور باستمرار». واحتل يونايتد المركز الثالث في الدوري الممتاز الموسم الماضي ليتأهل لدوري الأبطال.