انتصار قاتل للأهلي على الجونة

دوليه

اقتنص الأهلي فوزا قاتلا من ضيفه الجونة (1-0) باستاد القاهرة اول من امس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري المصري الممتاز. وسجل هدف الفوز مروان محسن في الدقيقة (90+5) بعد أيام قليلة من الانتقادات الواسعة التي تعرض لها عقب مباراة الزمالك التي خسرها الأحمر 3-1. ورفع الأهلي رصيده الى 59 نقطة في صدارة الترتيب وتجمد رصيد الجونة عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا واعتراضات واسعة على قرارات الحكم ابراهيم نور الدين.

وعاد نور الدين لتقنية الفيديو ليمنح أليو ديانج لاعب الأهلي الانذار الثاني ويطرده وهو ما أثار غضب الجهاز الفني للأهلي واللاعبين. كما اعترض لاعبو وجهاز الجونة بشدة على هدف المباراة الوحيد مطالبين باحتساب خطأ على أحمد فتحي بداعي أنه جذب اسلام محارب من القميص ومنعه من الانفراد بالمرمى لتصل الكرة الى محمد الشناوي حارس الأهلي الذي سددها طولية وصلت الى مروان في منطقة الجونة ليسدد في الشباك.

ورفض نور الدين مطالب لاعبي الجونة بالعودة للفار وأنهى المباراة بعدها بقليل. وواصل المصري مسلسل نزيف النقاط بعدما تعادل مع اف سي مصر بدون أهداف على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وفشل المصري في استعادة الانتصارات بعد مباراة مثيرة مليئة بالفرص الضائعة بجانب أن تقنية الفيديو ألغت ضربة جزاء احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح الفريق البورسعيدي في الدقائق الأخيرة.

وفشل المصري في تذوق طعم الانتصارات بالدوري للمواجهة الرابعة على التوالي ليرفع رصيده الى 21 نقطة بالمركز الرابع عشر علما بأن لديه 3 مباريات مؤجلة.

وفي المقابل ارتفع رصيد مصر الى 17 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير. واقتنص طلائع الجيش تعادلا في الوقت القاتل من أنياب ضيفه سموحة بنتيجة (1-1) على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

