استياء قدساوي من قرار «المسابقات»

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عبّر لاعبو القادسية عن سخطهم من قرار لجنة المسابقات في اتحاد الكرة باعتبار الأصفر خاسراً مباراته مع السالمية 0-3 بعد قبول احتجاج السماوي على مشاركة المحترف الأردني عدي الصيفي مع الأصفر في لقاء الفريقين في الجولة الـ15 من بطولة الدوري الممتاز، وقلب نتيجة المباراة التي انتهت بفوز القادسية 3-2 الى انتصار السالمية.

وكتب قائد الفريق صالح الشيخ الذي يقوم بدور المدرب في الوقت الحالي على حسابه الشخصي في «تويتر»، قائلاً: «كتاب الفيفا واضح.. المشاركة صحيحة 100%».

بينما كتب النجم بدر المطوع في تغريدة أخرى: «الحمد لله دائما وأبدا»، وغرد لاعب وسط الفريق سيف الحشان: «الحديث النبوي اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة»، واتفق معه الحارس مبارك الحربي الذي كتب: «أعوذ بالله من ظلم يكسرنا»، أما نجم الأصفر السابق حمد العنزي فغرد قائلاً: «القادسية باقٍ.. والبقية زائلون». ورغم تجريد الأصفر من النقاط الثلاثة الا أنه حافظ على المركز الثاني لكنه بات يبتعد عن الكويت بفارق 4 نقاط، وأصبحت مهمة المنافسة على اللقب صعبة جداً، لأنه يحتاج الى تعثر الكويت مرتين في لقاءيه المقبلين أمام السالمية في الجولة السابعة عشرة، وأمام الشباب في الجولة الثامنة عشرة والأخيرة، على أن يفوز هو في مباراتيه المقبلتين أمام كاظمة والنصر. وكان الاتحاد الدولي «فيفا» رد على كتاب الاتحاد الكويتي أول من أمس بشأن الاستئناس برأيه حول قضية الصيفي، وهذا نص كتاب «فيفا»: «نحيطكم علما باستلام خطابكم المؤرخ في 24 أغسطس 2020 بشأن الاستفسار عن أهلية أحد اللاعبين للمشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم في ضوء تعميم الفيفا رقم 1720 بتاريخ 11 يونيو 2020 وقد أخذنا علما بمضمونها.

وقد علمنا من محتوى خطابكم انه في تاريخ 22 يوليو 2020 أصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم تعميما موجها الى جميع الأندية التابعة له - «استنادا الى تعميم الفيفا رقم 1720، حيث قام اتحادكم بمطالبة جميع الأندية التي مددت عقودها المنتهية مع لاعبيها المحترفين لتزويدكم بالاتفاقيات الجديدة التي تثبت تجديد العقود.

إننا على علم بأنكم تستفسرون عن حالة اللاعب المحترف الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده في 31 مايو 2020 وشارك مع أحد الأندية الكويتية في مباراة رسمية بتاريخ 21 اغسطس بدون تزويد الاتحاد الكويتي بما يفيد تمديد عقد اللاعب مع ناديه، وبعد حوالي 30 دقيقة من انطلاق المباراة، أرسل (النادي المذكور) فاكسا الى الاتحاد الكويتي لكرة القدم يفيد بأنه مدد صلاحية العقد مع اللاعب المذكور، وفي هذا الصدد، فاننا علمنا انكم تسعون للحصول على نصيحتنا بخصوص هذه الحالة في ضوء تعميم FIFA والتعميم الذي قمتم بتوجيهه الى الاندية التابعة لكم. في هذا السياق، نحيلكم الى محتوى المادة 5 الفقرة 2 من اللوائح الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين (RSTP) الملزمة ايضا على المستوى الوطني (راجع المادة 1 الفقرة 3 أ) من (RSTP)، والتي بموجبها يجب تسجيل اللاعب في الاتحاد لكي يلعب ضمن صفوف النادي، ولا يحق المشاركة الا للاعبين المسجلين.

علاوة على ذلك، وفقا للمادة 4 البند 1 من (RSTP) لائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين، فان اللاعبين المحترفين الذين أنهوا عملهم عند انتهاء عقودهم، والهواة ايضا الذين انهوا نشاطهم، يظلون مسجلين في الاتحاد لمدة 30 شهرا، تبدأ هذه الفترة من تاريخ اخر مرة ظهر فيها اللاعب مع النادي في مباراة رسمية (راجع المادة 4، الفقرة 2 من RSTP).

مع وضع ما سبق في الاعتبار، واستنادا الى حقيقة ان اللاعب قد تم تسجيله بالفعل في اتحادكم قبل اصدار تعميم FIFA (بالاضافة الى تعميم اتحادكم) وان عقده انتهى في 31 مايو 2020، قبل أقل من 30 شهرا، لذا فان اللاعب كان مسجلاً تسجيلا صحيحا ومؤهلاً للعب مع النادي التابع لاتحادكم.

فيما يتعلق بمحتوى تعميمكم والقواعد التي قمتم بوضعها، نود أن نؤكد ان أهلية اللاعب للمنافسة في المسابقات التي تنظم تحت رعاية الاتحاد تخضع تماما للوائح الخاصة بالاتحاد المذكور.

في هذا الساق، نود أن نشير الى ان الاختصاص الوحيد للاتحاد المعني هو ضمان احترام لوائح المسابقات الخاصة به، وتطبيقها بشكل موحد، وان محاولات التحايل عليها يتم منعها، بالاضافة الى ذلك، نود التأكيد على أنه لا يزال من مسؤولية الاتحاد المعني ان يأخذ في الاعتبار النزاهة الرياضية لمسابقاته. وفي ضوء ما سبق، نأسف لضرورة ابلاغكم بأننا غير قادرين على التدخل في الأمر الحالي لأنه يقع ضمن اختصاص الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وفي النهاية، ومن أجل التنظيم الجيد، يرجى الرجوع الى «الاسئلة الشائعة حول المسائل التنظيمية لكرة القدم حول COVID-19 والتي توفر توصيات بشأن تمديد الاتفاقيات منتهية الصلاحية. نشكركم على حسن اهتمامكم بما ورد اعلاه ونثق في تفهمكم للموقف.

... مع التحية

... الاتحاد الدولي لكرة القدم».

