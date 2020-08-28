فوز و6 نقاط للسالمية .. والأبيض الرابح الأكبر

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اقترب الكويت كثيراً من التتويج بلقب الدوري للمرة الرابعة بعد فوزه على ضيفه اليرموك 3-0 أول من أمس في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز التي شهدت أول من أمس أيضاً فوزاً عريضاً للسالمية على مضيفه الشباب برباعية نظيفة.

ورفع الكويت رصيده الى 37 نقطة في الصدارة ووسع الفارق عن القادسية الثاني الى 4 نقاط بعد تجريد الأصفر من نقاط مباراته مع السالمية ليصبح رصيد السماوي 32 نقطة في المركز الثالث.

وكان اتحاد الكرة قرر في اجتماعه أول من أمس قلب نتيجة مباراة القادسية مع السالمية التي انتهت بفوز الأول 3-2 السبت الماضي الى فوز السماوي 3-0 بسبب عدم قانونية مشاركة لاعب الأصفر الأردني عدي الصيفي.

وبات الأبيض الرابح الأكبر لأنه يحتاج الآن الى 3 نقاط فقط من مباراتيه المتبقيتين أمام السالمية الاثنين المقبل وأمام الشباب الخميس، ولا شك أن الكويت لن يفرط في هذه الفرصة من أجل حسم اللقب ورفع رصيده من الألقاب الى 16 ومعادلة العربي والاقتراب من القادسية صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بـ 17 لقباً.

وكان الأبيض حقق فوزاً سهلاً على اليرموك بثلاثية نظيفة سجلها فيصل زايد (16)، ويوسف ناصر (55)، ويعقوب الطراروة (87)، ليرفع رصيده الى 37 نقطة، فيما تجمد رصيد اليرموك عند 8 نقاط.

وبدأ الكويت المباراة بهجوم ضاغط بحثاً عن هدف مبكر وسنحت له أكثر من فرصة لفيصل زايد الذي لم يوفق في التسجيل، لكنه عوّض ذلك عندما حصل على ركلة حرة نفذها ببراعة في مرمى الحارس فيصل المكيمي في الدقيقة 16. والغى الحكم سعد الفضلي هدفاً للكويت سجله يوسف ناصر بعد لجوئه الى تقنية «فار» وتبين أن ناصر لمس الكرة بيده قبل التسجيل.

وواصل الكويت أفضليته في الشوط الثاني وسط تراجع واضح من اليرموك، وأثمر الضغط عن تسجيل الهدف الثاني بعد أن تلقى يوسف ناصر تمريرة ذكية من جمعة سعيد فتخطى الحارس وسجل في الشباك الخالية معززاً تقدم فريقه (55). وساهم البديلين طلال الفاضل ويعقوب الطراروة في الهدف الثالث للأبيض بعد مجهود فردي من الأول وتمريرة الى الطراروة الذي لم يجد صعوبة في التسجيل.

وفي المباراة الثانية، استفاد السالمية من قرار اتحاد الكرة بقلب نتيجة مباراته مع القادسية وحقق فوزاً سهلاً وكبيراً على الساحل برباعية نظيفة، وأضاف السماوي 6 نقاط الى رصيده الذي ارتفع الى 32 نقطة لكنه ما زال في المركز الثالث بفارق نقطة عن القادسية الثاني و5 نقاط عن الكويت المتصدر، فيما توقف رصيد الساحل عند 15 نقطة في المركز الثامن.

وتنتظر السالمية مباراة مهمة أمام الكويت في الجولة المقبلة الاثنين المقبل الفوز فيها سيقلص الفارق الى نقطتين قبل الجولة الأخيرة الخميس المقبل. وسجل أهداف السالمية مبارك الفنيني (2) والبرازيلي باتريك فابيانو ثلاثية (8، 13، 16) لتصدر قائمة الهدافين برصيد 13 هدفاً.

