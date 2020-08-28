«الآسيوي» رفض طعن اتحاد الكرة وحمله التكاليف

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رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الطعن المقدم من الاتحاد الكويتي في قرار تغريمه 15000 دولار اميركي في اجتماعها اول من امس وأمرته بدفع مبلغ 1000 دولار نظير تكاليف تقديم الطعن. وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي قررت يوم 20 فبراير الماضي فرض غرامة قدرها 15000 دولار على الاتحاد الكويتي بسبب مخالفة لوائح الاتحاد الاسيوي في مباراة «ازرق الصالات» امام العراق في 18 أكتوبر 2019 خلال تصفيات غرب آسيا لكرة الصالات في البحرين. وأمرت لجنة الانضباط الاتحاد الكويتي بدفع الغرامة لمخالفة المادتين 4 و47 من لوائح بطولة آسيا لكرة الصالات الخاصة بشأن مرور اللاعبين في المنطقة المختلطة، وارجعت لجنة الاستئناف سبب رفض الطعن لعدم اثبات ان اللاعبين مروا بالمنطقة المختلطة مع الاعلام فيما أمرته بدفع التكاليف المتعلقة بتقديم الطعن.

