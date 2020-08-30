3 قيم برزت في ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) الشعور بالمسؤولية والإصلاح والتضحية

الأولى

خرج الإمام الحسين -عليه السلام- من عاصمة جده، -صلى الله عليه وآله وسلم-، في طلب إصلاح حال الأمة الإسلامية التي رأى قيمها تتهاوى أمام عينيه... خرج للإصلاح ولا شيء غير الإصلاح، معلنا أهدافه بكل وضوح وبلا تردد، لم يخرج خائفا يتلفت، بل خرج علنا، وسار بركبه المبارك في الطريق التي اعتاد العرب سلوكها في ترحالهم نحو العراق.

برزت في ثورته المباركة ثلاث قيم رئيسة يحتاجها كل مجتمع يسعى للنهوض في كل زمان: الشعور بالمسؤولية والإصلاح والتضحية.

شكلت هذه القيم الثلاث، عمليا، محور وأسس ثورته المباركة بالإضافة لقيم أخرى بدت مندمجة مع هذه القيم أو تسير بظلها.

قيمة الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع كانت المحفز الأساس لبدء تحركه نحو إصلاح حال الأمة، فقد كان بإمكان الإمام أن يهادن، كما فعل كثيرون، ويتمتع برغد العيش والسلامة والوجاهة والموقع المقدس له عند الأمة، لكنه - عليه السلام - أبى إلا النهوض بالمسؤولية وتحمل نتائجها.. تلك النتائج التي صارت بحد ذاتها دروساً وعبراً استلهم منها المسلمون القوة والبسالة ورفض الخنوع.

لقد أعطى -عليه السلام- مثالاً تقتدي به جميع الأجيال في تحمل مسؤولياتها تجاه أمتها وتجاه الحفاظ على مقومات قوتها.

القيمة الثانية التي نتعلمها من الثورة الحسينية الخالدة هي قيمة الإصلاح.. إصلاح حال المجتمع وإصلاح الخلل في فهم الدين، فإن الخلل إن ترك ستعتاده الناس، وتعتقد أنه هو الدين الحق.

وقد كان واضحا -عليه السلام- منذ بداية تحركه إنما خرجت لطلب الإصلاح.

هنا يضع الإمام قيمة الإصلاح كمبدأ أساس لحفظ المجتمعات من الانحراف والضياع في دروب الحياة، وتصارع الأفكار والقيم، التي تؤدي إلى ضعف المجتمعات وربما انهيارها.

أما القيمة الثالثة، الأكثر وضوحاً عند الناس، والأكثر استمرارية ووجوداً في ذاكرتهم فهي قيمة التضحية، تلك القيمة التي منحها الإمام قيمة خالدة متحركة عبر الزمان والمكان، وكأن قيمة التضحية وأهميتها قدمت الإمام الحسين -عليه السلام- لأصحاب الديانات الأخرى ككائن مقدس، وهو كذلك، فهفت إليه قلوب المسيحيين، وبكته عيون المنصفين من أهل الفكر من جميع الديانات

ولا نبالغ إذا قلنا إنه -عليه السلام- قدم نفسه وأهل بيته من أجل الدين في فعل لم يسبقه إليه أحد، فعل ذلك بشجاعة متناهية، وهو يرى أصحابه وأهل بيته يستشهدون أمامه واحداً تلو الآخر.

درس التضحية في الثورة الحسينية تكلم وكتب عنه الكثيرون في الماضي والحاضر، ولم يأت اهتمامهم بمبدأ وقيمة التضحية من باب الترف بل جاء لأن الإمام الحسين أرادها هكذا، أرادها أن تكون قيمة أساسية تصون المجتمع المسلم والقيم الإسلامية الأخرى من أن تعبث بها أيادي الأشرار.

تلك القيم الثلاث التي ظهرت كبيارق عالية ترافق سيرة الإمام الحسين -عليه السلام- في ثورته الخالدة، التي نستذكرها بحزن هذه الأيام هي التي منحت ثورته بعدها الإنساني وفتحت أمامها قلوب الناس.

إن أصحاب القيم الإنسانية العليا هم الذين أوكل الله لهم مهمة تغيير حركة التاريخ وإبراز مفاهيم جديدة لحماية وسعادة الإنسان.

وبمناسبة عاشوراء نتقدم بخالص العزاء إلى المسلمين كافة في جميع أنحاء العالم مواسين ومستذكرين واقعة الفداء والتضحية الخالدة، سائلين الله عز وجل أن يعلي راية الحق وأن ينصر الاسلام والمسلمين.

