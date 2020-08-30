الفارس: 6 أكتوبر موعد تسلُّم مشروع عبدالله المبارك

أول النهار

كشفت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس عن تشكيل المؤسسة العامة للرعاية السكنية للجنة الاستلام لمشروع منطقة جنوب عبدالله المبارك الاسكاني بتاريخ 6 اكتوبر 2020، تمهيداً لبدء اجراءات الاستلام الفعلي للمواطنين في هذا المشروع.

وبينت في تصريح صحافي ان تشكيل هذه اللجنة يعد تمهيدا لتوزيع شهادة «لمن يهمه الأمر» للمواطنين الذين لديهم تخصيص في منطقة جنوب عبدالله المبارك وسيكون عدد القسائم السكنية المتاحة للتسليم للمواطنين 3260 قسيمة سكنية في المشروع. وأضافت الفارس ان ما نقوم به ليس الا واجباً وبراً بقسمٍ اقسمناه امام الله وحضرة صاحب السمو امير البلاد والشعب الكويتي، لذا لن نتوانى في خدمة الوطن ما دمنا مكلفين ونحمل على عاتقنا رعاية وصون تلك الأمانة، مشيدة بجهود الكوادر الوطنية الكويتية التي عملت خلال الفترة الماضية على تحقيق خطوات انجاز عالية في مشروع منطقة جنوب عبدالله المبارك الاسكاني، من اجل تأمين تجهيزه للتسليم للأخوة المواطنين اصحاب القسائم السكنية هناك. وشكرت الفارس لجان الاسكان في مجلس الأمة وجميع الوزراء السابقين ممن وضعوا اللبنة الأولى لتلك المشاريع الاسكانية وكانت لهم بصمة لن تنسى فيها.

