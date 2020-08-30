«الائتمان» يفتح فروعه في الفترة المسائية

أول النهار

كشفت الناطقه باسم بنك الائتمان حباري الخشتي عن بدء استقبال العملاء في فروعه المختلفة خلال الفترة المسائية وفقا لمواعيد مسبقة عبر منصة متى، لافته الى ان البنك اطلق خدمة تطبيق هويتي بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تتيح للعملاء الاستفادة من جميع خدمات البنك الكترونياً (online) دون حاجة لمراجعة اي من فروع البنك والتي اغنت عن التوقيع الالكتروني.

واضافت في تصريح صحافي ان نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح المضف اصدر توجيهاته الى مديري الفروع خلال الاجتماع المنعقد بالعمل خلال الفترة المسائية، موضحه ان القرار يستهدف التيسير على المواطنين ومنحهم خيارات اوسع فيما يتعلق بمواعيد مراجعة البنك، لا سيما وأن هناك فئات قد لا تستطيع القيام بذلك خلال الدوام الرسمي الصباحي، وذكرت ان العمل في الفترة المسائية سيكون من 4 مساءً وحتى 7 مساءً.

وأشارت الخشتي الى ان المعاملات المتعلقة بتسليم الشيكات والـ (IBAN) لمستحقي قروض الزواج بالامكان اجراؤها في برج التحرير، ومقسم القرين، والجهراء مول ومقسم جليب الشيوخ، وذلك حسب عنوان السكن المٌثبت في البطاقة المدنية، مشيرة الى ان عملاء فرعي غرناطة والعاصمة سيجري استقبالهم في فرع غرناطة، اما عملاء فرعي الرقة والفروانية فبإمكانهم مراجعة فرع الرقة لانجاز الخدمات التالية: توقيع العقود، وشطب الرهن، وتسليم الشيكات الخاصة ببنوك: «التجاري»، و«وربة»، و«الأهلي الكويتي»، و«الأهلي المتحد»، والشيكات الخاصة بقروض الشراء.

وقالت الخشتي ان الفرع ذاته يقدم خدمات: تسليم الـ IBAN لعملاء بنوك: الوطني، بيت التمويل، الخليج، برقان وبوبيان، فضلا عن خدمات سداد كامل رصيد المديونية والقروض العقارية (الاستملاك، الفرز، الرهن الثاني، هدم اعادة، بناء وتبادل)، بموجب مواعيد مسبقة من خلال منصة متى، مبينة ان فئتي كبار السن (65 سنة فما فوق) وذوي الاحتياجات الخاصة بامكانهم مراجعة فرع الفروانية وفقا لمواعيد مسبقة من خلال الاتصال الهاتفي على رقم ( 22303333 ). وختمت بقولها ان المضف اعرب خلال لقاء مع مديري الأفرع عن عميق شكره وتقديره للجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، وتفهمه الكامل لما يفرضه قرار العمل في الفترة المسائية من اعباء، كما ابدى ثقته التامة بقدرة الكفاءات الوطنية في البنك على التعامل مع مقتضيات المرحلة الحالية وما تفرضه من تحديات.

