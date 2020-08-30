«الصحة»: 646 إصابة جديدة بـ«كورونا» و673 حالة شفاء

أول النهار

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 646 اصابة جديدة بمرض «كورونا» المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 84224 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 528 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا» ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.وذكر ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 175 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و126 حالة في منطقة الجهراء الصحية و123 حالة في منطقة الفروانية الصحية و117 حالة في منطقة حولي الصحية و105 حالات في منطقة العاصمة الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 92 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7703 حالات. وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3718 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 611639 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الاخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق شفاء 673 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 75993 حالة.

