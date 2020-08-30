«الداخلية»: تسجيل حديثي الولادة في جميع مراكز الهوية الوطنية

أول النهار

أعلنت وزارة الداخلية اطلاق الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر خدمة جديدة خاصة بتسجيل المواليد حديثي الولادة لمن لا تتجاوز أعمارهم ثلاثة أشهر في جميع مراكز الهوية الوطنية في المحافظات الست.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي ان الخدمة ستنطلق اليوم في ظل الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية المتبعة.

وأوضحت ان الخدمات السابقة المتمثلة باستخراج الجنسية لمن بلغ الثامنة عشرة واستخراج جواز السفر ما زالت مستمرة.

وأضافت أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لتطوير الخدمات والتسهيل على المواطنين والعمل على راحتهم وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

