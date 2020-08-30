«البلدية» تبدأ اليوم حملة لتعزيز النظافة في مختلف المحافظات

أول النهار

تطلق بلدية الكويت صباح اليوم الأحد حملة للنظافة تستمر حتى السادس من سبتمبر بمختلف المحافظات، وستكثف جولاتها الميدانية بالتزامن مع تنفيذ المرحله الرابعة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية التي تهدف الى رفع مستوى النظافة في مختلف المناطق من خلال متابعة اعمال شركات النظافة والتأكد من تنظيف الشوارع الرئيسة والفرعية وغسيل وتعقيم الحاويات وتبديل الحاويات القديمة فضلا عن رفع السيارات المهملة والسكراب والمعروضة للبيع في الميادين والساحات ومن امام المدارس والمعدات الثقيلة من مناطق السكن الخاص والساحات العامة والكشف على التراخيص الممنوحة للمحلات للتأكد من مدى التزامهم بالتقيد بالمساحات المرخصة لهم.

وستشمل الحملة متابعة اعمال السلامة والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة للعقارات قيد الانشاء.

