«الديوان»: فتح باب تسجيل الكويتيين الحاصلين على المؤهلات الطبية

أول النهار



أعلن ديوان الخدمة المدنية عن فتح باب تسجيل الكويتيين الحاصلين على المؤهلات الطبية عن طريق ارسال المستندات على البريد الالكترونيCsc.Gov.Kw مؤكدا بأنه سوف يتم انجاز الطلب خلال يومين من ايام العمل الرسمية. وأشار الديوان الى ان المستندات المطلوبة هي البطاقة المدنية، والمؤهل الدراسي، وكشف الدرجات، ومعادلة المؤهل، مع تدوين رقم الهاتف.

يذكر ان الديوان لم يبين نوعية المؤهلات المطلوب معادلتها وهل سيطبق اشتراط المعادلة على المؤهلات الصادرة من الجامعات الخاصة المحلية والجامعات الخارجية فقط ام سيمتد الى المؤهلات الصادرة من جامعة الكويت.

من جانب اخر حدد الديوان مواعيد فترات التسجيل للكويتيين الباحثين عن عمل، حيث تبدأ الفترة رقم 72 من يوم الجمعة 16 اكتوبر حتى الجمعة 30 من الشهر نفسه، فيما ستنطلق الفترة رقم 73 من الجمعة الموافق 11 ديسمبر وتنتهي يوم الجمعة 25 من الشهر نفسه. وكان الديوان اعلن في وقت سابق عن بدء استقبال المراجعين عبر منصة (متى) التابعة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وذلك حسب توجيهات مجلس الوزراء حرصا على صحة وسلامة الجميع.

وقال الديوان في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على (انستغرام) انه لن يتم استقبال اي مراجع دون حجز موعد مسبق مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة واهمها ارتداء الكمامات الطبية والتباعد الجسدي. وأوضح ان على المراجع حجز موعد عن طريق منصة (متى) وحجز المواعيد من خلال الموقع الالكتروني، مشيرا الى انه سيتم استقبال المراجعين للادارات الموجودة في المنصة فقط من خلال (code Qr)

