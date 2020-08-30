مسؤول أممي: الكويت ساعدت في منع تفشي «كورونا» داخل العراق

أول النهار

اشاد رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في العراق ادهم اسماعيل بالمبادرة الانسانية للكويت تجاه العراق للمساهمة في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وعبر اسماعيل في تصريح لـ«كونا» عن امتنانه للكويت وسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على تقديم الدعم اللازم وسرعة الاستجابة التي مكنت المنظمة لتقديم الدعم للمؤسسات الصحية في العراق واقليم (كردستان) العراق.

ووصف الموقف الكويتي بـ«الرائع» لانه في بداية تفشي الفيروس في العراق بادرت الكويت بتقديم الدعم المالي بشكل عاجل للعراق وساهمت في توفير جميع ما يستلزم من معدات طبية والمواد الوقائية والمواد المختبرية اضافة الى سيارات الاسعاف وحملات التوعية وجميع انواع الانشطة.

يذكر ان الكويت مولت نشاطات لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة الفيروس بالعراق خلال الفترة الماضية باقليم (كردستان) من خلال تسليم 6 سيارات اسعاف لوزارة الصحة في الاقليم لتحسين الخدمات الاسعافية والمنقذة لحياة السكان اضافة الى 22 طنا من «التقنيات الصحية».

وأطلقت منظمة الصحة العالمية حملة توعية واسعة تستهدف 800 ألف شخص بمحافظة (السليمانية) بتمويل من دولة الكويت للوقاية من فيروس كورونا واحتوائه في المحافظة.

