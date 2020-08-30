الكويت تودِّع الحظر الجزئي اليوم

وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن مكافحة الفساد واجتثاثه لا رجعة ولا تأن فيه، مشدداً على أن الواجب الوطني يستمر ولا يتوقف، وهي مسؤولية الجميع.

وأعرب الصالح عبر حسابه في «تويتر» عن شكره لمنتسبي وزارة الداخلية والعاملين فيها، على ما بذلوه خلال أزمة كورونا في الأشهر الماضية.

وقال: «أخواتي واخواني منتسبي وزارة الداخلية.. ساعات وينتهي الحظر الجزئي في مناطق الكويت بإذن الله، ولا يسعني سوى أن أقف احتراماً وتقديراً لكم عل ما بذلتموه خلال الأشهر الماضية من جهود لخدمة الوطن والمواطنين، سجلها التاريخ بماء من ذهب».

وتابع: «أخواتي وإخواني العاملين في الوزارة.. الواجب الوطني يستمر ولا يتوقف، وهي مسؤولية نحملها جميعا بمواصلة مكافحة الفساد واجتثاثه، فلا رجعة ولا تأني فيه، وبقيم أساسية تنطلق من الدستور، نكفل الأمن والطمأنينة ونذود عن حريات الشعب وأمواله».

وختم الصالح مشدداً على ثقته بمنتسبي الوزارة وإخلاصهم في عملهم، وقال: «ثقتي بكم وبإخلاصكم، ويزيد من ذلك يقيني أن ما انجزتموه في الفترة السابقة سيكون وقود لمزيد من النجاحات، هو الدافع الذي سنحقق به أوامر سيدي سمو نائب الأمير ولي العهد حفظه الله ورعاه وتوجيهاته، وتطلعات سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله».

وبعد 162 يوماً من الحظر الجزئي الذي فرضته السلطات الصحية على الكويت بسبب فيروس كورونا تعود اليوم الحياة إلى شيء من طبيعتها، حيث يستطيع المواطنون والمقيمون ارتياد ما يحبون من الأماكن آناء الليل وأطراف النهار، فلا منع للتجوال، ولا حظر على الحركة، ولا تعقب لمن تسول له نفسه أن يخرج من بيته بين التاسعة مساء والثالثة فجراً.

اليوم ولأول مرة منذ الثاني من مارس الماضي يمكن لكل مواطن ومقيم أن يبقى عند أحبائه وأصدقائه وأقاربه من دون أن ينظر في ساعته بين الفينة والأخرى ليتأكد أن وقت الحظر لم يبدأ، وان الفترة المتبقية من الوقت المسموح كافية ليعود إلى بيته من دون أن تستوقفه «دورية» أو يطلب منه شرطي هويته ويسأله عن أسباب اختراق الحظر، والبقاء خارج البيت إلى ما بعد التاسعة. اليوم ليس مطلوباً من أحد سوى وضع الكمامة والتزام بقية الاجراءات الاحترازية وقاية لنفسه ومحافظة على أهله وأسرته وعلى المحيطين به، أما فيما عدا ذلك فهو حر طليق، يحلّق حيث شاء، ويسهر أينما يريد. شتان ما بين الأمس واليوم، وشتان ما بين فبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس من جهة وسبتمبر وأكتوبر والشهور التالية من جهة أخرى، ففي الأولى كان الحظر سيد الموقف، وكانت المنازل مغلقة الأبواب مفتوحة النوافذ، لا يغادرها أحد إلا في وقت محدد معلوم، ولا يدخلها غير أصحابها بعد تعقيم المقابض والأبواب وغسل الأيدي والأرجل إلى غير ذلك من الإجراءات الاحترازية. اما اليوم فقد عادت الحرية إلى أصحابها، وأصبح الجميع يملك إرادته، ولو كرهت «كورونا» أو كره فيروسها اللعين. ومع اشراقة اليوم تأمل الكويت، بل ويأمل العالم كله أن تكون نهاية تلك الجائحة قريبة وأن يزول أثرها ويمضي إلى غير رجعة.

حفظ الله البلاد والعباد من كل جائحة وسوء.

