عاشوراء.. حزن يخيم على قلوب أحرار العالم

وطن النهار

يتنفس العالم في العاشر من محرم الحرام الحزن وألم زفرات الحسرة على ما جرى في رمضاء كربلاء في سنة 61 هجرياً عندما تجرأت الزمرة الظالة على حرمة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مجزرة قطع فيها طاغية زمانه اشلاء سبط النبي واله بغل وحقد ضارباً بأحكام القرآن ووصايا الرسول ومبادئ الإنسانية عرض الحائط، طامعاً بالسلطة والمال وارضاء للشيطان.

ويخيم اليوم الحزن في قلوب كل احرار العالم على اختلاف انتماءاتهم ويعتصرهم الألم على ما اصاب قلب النبي يوم عاشوراء حيث تساقطت الأقمار الهاشمية بدراً تلو بدر ولم يسلم من وحشية الطاغية حتى الرضيع، واستبسل خيرة الاصحاب في الدفاع عن الإسلام الحق حيث تقدموا المعركة حتى لا ترتعب بنات المصطفى بمصاب الهواشم شيوخاً وشباناً منهم من صاحب سيدنا محمد في حياته ومنهم من اصبح حراً في يوم الطف.

رؤوس محزوزة وأجساد معذبة مرمية على صحراء ساخنة ونيران تحرق الخيام وكل ما أمامها وبنات رسول الله مرعوبات هاربات من حر النار ومن خساسة العدو وأطفال تلتهب عيونهم بدموع اليتم في مساحة امتدت كيلومترات لا لذنب إنما لان ابيهم ثار على الظلم وجاهد لطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

شبيه رسول الله

وكانت الحسينيات أحيت الليلة التاسعة من الليالي العاشورية التي لها واقع قريب من قلوب المؤمنين في ذكرى استشهاد شبيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علي بن الحسين عليهما السلام المعروف بعلي الاكبر انه باعتبار يكبر الامام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام.

علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب هذا من تنطبق عليه مقولة قد يفسر الماء بعد جهد بالماء وريث النبي الأكرم والأشبه له خَلقاً وخُلقاً من تحتار الألفاظ في وصفه وتسطير مواقفه ومبادئه ونبل أخلاقياته المولود في مدينه جده الرسول عام 33 هجري لوالدين ترعرعا في مشعل الإيمان والسيادة والعلم والدين فوالده سبط النبي وسيد شباب اهل الجنة وأمه ليلى بنت ابي عروة بن مسعود الثقفي جدها احد السادة الأربعة في الإسلام وقيل انه اشبه الناس بعيسى بن مريم، تغذى السيادة حتى وصل الى الشهادة.

السيد النبيل ابن الـ20 عاماً اول شهداء الهواشم في الطف الذي استبسل في الدفاع عن رسالة السماء وبذل مهجته دون سيده ووالده الحسين لقن طواغيت الظلم درساً كلما مر الزمان يتجدد بأن الحق باقٍ ولو رحل ابطاله وبأن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فماذا يوصف من سل سيفه في وجه سلطان جائر.

في مشهد حزين كسر قلب ابيه وارعب قلب أمه وأقلق المخيم الحسيني تقدم علي الأكبر مزمجراً في الميدان خاطفاً لأرواح جند الباطل مستبسلاً حتى اشتد النزاع فركضت أمه في خيمتها داعية مبتهلةً لله قائلة «يا راد يوسف ليعقوب رد علي علي الأكبر» رجع حينها الأكبر بعد ان حصد رؤوس الظالمين طالباً من ابيه قطرة ماء حتى يواصل مسيرة جهاده ويؤدي واجبه، صبره حينها والده قائلاً ماهي الا لحظات حتى يسقيك جدك من حوض الكوثر ، تبسم الليث للشهادة ورجع حتى قتل ما يقارب 120 رجلاً اخذوه بعدها حيلة وغيلة حتى ادى الواجب وحيا ابيه مستأذنًا منه الرحيل الى اجداده ذاهباً متشحطاً بدم الشهادة، السلام على من كسر رحيله قلب ابيه فدعى على من قتله قتل الله قوما قتلوك يابني، ما أجرأكم على الرحمن، وعلى انتهاك حرمة الرسول.

فتى كربلاء

وفي الليلة الثامنة من ليالي شهر محرم الحرام في الذكرى الأليمة لواقعة الطف المفجعة والتي ذهب ضحيتها سيد شباب اهل الجنة الإمام الحسين بن علي عليهم السلام وثلة مؤمنة من اهله وأصحابه، الكوكبة اللي جاهدت وناصرت لطلب الإصلاح في أمة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - خصص خطباء المنابر الحسينية هذه الليلة للقاسم بن الحسن بن علي الشهيد الذي لم يبلغ من العمر سوى 13 عاماً شاهراً سيفه نصرة للحق وذودًا عن سبط النبي.

نهل القاسم العلم والدين من والده الإمام الحسن بن علي لمدة 3 أعوام تولى بعدها عمه الحسين تربيته بعد ان قضى ابيه مسموماً مظلوماً، وحسب بعض الروايات فإن القاسم هو الشهيد الثالث من ابناء الحسن يوم الطف، تنبع غيرته الهاشمية دماً ومبدءاً فبعد ان رأى ماصاب عمه من قلة ناصر وفقد لجميع الاصحاب رجع مرة أخرى له طالباً الإذن لمجابهة أعداء الله بعد ان رفض عمه قبلها السماح له للتقدم للقتال، مقدماً له وصية ابيه الحسن له مكتوبة بخط يده الشريفة وهو يحث ابنه على نصرة عمه الحسين في كربلاء، فسمح الإمام له وقلبه يعتصر دماً على موقف هذا الفتى الهاشمي الذي رأى الموت في سبيل الحسين أشهى من العسل وتقدم مؤتزراً إزار ابيه الحسن منشداً «ان تجهلوني فأنا نجل الحسن سبط النبي المجتبى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن» راسماً بطولة خالدة دنيا وآخرة.

في معركة غير متكافئة عسكرياً ومبادئياً ب30 الف جندي في جيش ابن زياد طمعاً في السلطة والمال لمواجهة 70 مؤمناً زاهدًا بعضهم من كان صحابي للرسول الكريم محمد صلى الله عليه واله انتصر فيها الدم على السيف تقدم القاسم بعد استشهاد أخيه ابي بكر غير آبه بمن امامه من عسكر حتى قتل ما يقارب 35 مقاتلاً الى ان انقطع شسع نعله اليسار وهوى ليصلحه حتى احتوشته الفئة الملعونة غدراً ظلماً ضاربين هامته وخر صريعًا شهيدًا عطشاناً مظلومًا على خطى ابائه منادياً عمه الحسين ليلقي عليه السلام الأخير ويؤدي الأمانة كاملة مغادراً دنيا غرورة الى جنة عرضها عرض السموات والارض مرتوياً من حوض جده سقية لا يظمأ بعدها.

