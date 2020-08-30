شبر: الأكبر (عليه السلام) مستبشراً بالشهادة.. «لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع علينا»

وطن النهار

واصلت الحسينية الجديدة مساء اول من امس احياء ليالي عاشوراء من شهر محرم 1442 هجري حيث اقامت مجلسها الحسيني لليلة التاسع من محرم ليلة استشهاد علي الأكبر عليه السلام وارتقى المنبر الخطيب السيد محمد صباح شبر وحملت محاضرته عنوان «مؤمن ال فرعون» واستهل خطبته بطرح بعض المسائل الفقهية والتساؤلات الشرعية ومن ثم بدأ في قراءة المجلس قائلا : عندنا في القرآن الكريم سورة اسمها سورة غافر وفي بعض المصاحف تسمى سورة المؤمن فاذا سأل شخص ما اسم هذه السورة والجواب انها تسمى بالاسمين وهذا المعنى موجود في اكثر من سورة في القرآن فمثلا تمر عليكم رواية من قرأ سورة بني إسرائيل له من الثواب كذا وكذا وهي نفسها سورة الاسراء، وكذلك سورة الانسان تسمى أيضا سورة الدهر وكلامنا هذه الليلة حول سورة غافر وهي لها اسم اخر وهو سورة المؤمن وعبر عنها بهذا الاسم لان الله تعالى ذكر فيها قصة مؤمن ال فرعون وهو حزقيل، الكلام حول هذه السورة يقع في ثلاثة محاور المحور الأول ما هي قصة مؤمن ال فرعون والثاني ما هي الأدلة على التقية والثالث ماذا يفعل من مكر به؟

وتابع : نبدأ مع المحور الأول وهو قصة مؤمن آل فرعون واسمه حزقيل، ومن المفارقات التي في القرآن ان ارجلا كان من أقارب موسى عليه السلام وهو قارون ولكن عاقبته كانت عاقبة سيئة وبالعكس كان حزقيل من أقارب فرعون ابن عمه وولي عهده وعان عاقبته ومصيره النجاة عاقبة طيبة والقرآن يعبر عنه يقول (وجاء رجل من آل فرعون يكتم ايمانه )، وعندما جاء نبي الله موسى عليه السلام ومن مضامين ما جاء في التواريخ والروايات انه جاء موسى وجاء بالمعجزات والبينات ويلقي العصا فتتحول الى افعى وغيرها من معاجز وبعض المقربين من فرعون آمنوا بالله سبحانه ونبوة موسى لكنهم اخفوا ايمانهم خوفا من فرعون، لان فرعون لم يكن يرحم أحدا واي شخص لا يعترف بربوبيته يعذبه ويقتله حتى لو كان اقرب الناس اليه مثل زوجته اسيا بنت مزاحم فقد آمنت بالله ونبوة موسى واخفت ايمانها مدة، والرواية كانت تقول انها كانت تعبد الله في مكان لا يحب الله ان يعبد فيه الا اضطرارا فكانت تذهب الى بيت الخلاء لتعبد الله خوفا من فرعون الى ان انكشف امرها وفرعون قال لها أنتي زوجتي وعشتي معي طويلا فاما ان تعودي لربوبيتي او تقتلين فقالت له لن اتخلى عن ايماني فافعل ما تريد فجاء بها ووضعها على الأرض ووضعت المسامير في رجلها ومشط الحديد على ظهرها الى ان ماتت من التعذيب، والقرآن الكريم تحدث عنها (ضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله)، وبالنسبة لحزقيل ابن عم فرعون وولي عهده امن بالله ونبوة موسى عليه السلام واخفى ايمانه خوفا من فرعون، لكنه كان ينصح الناس ومن حول فرعون ويحذرهم ويدعوهم الى الاعتقاد بربوبية الله الواحد القهار واعتقدوا بنبوة موسى عليه السلام وكان لسنوات ينصحهم ولكنه لا يبين هذا الامر امام فرعون، وفي يوم من الأيام بعض هؤلاء الموجودين قرروا ان يذهبوا الى فرعون ويبلغوه بالخبر، وجاءوا الى فرعون واخبروه وحذروه من ابن عمه، فقال لهم انه ابن عمي وولي عهدي ولن اسمح لاحد ان يخرب بيننا واذا كان كلامكم صحيحاً سيعذب ويقتل واذا كان كذبا انتم من سيعذب ويقتل، فقالوا له سوف نواجهه ان احضرته وفرعون دعا حزقيل وواجهه بهم وقال لهم واجهوه بالتهمة واخذوا يتحدثون امامه، وفرعون طلب منه الرد على كلامهم، وبالفعل تكلم حزقيل وقال لهم من ربكم فقالوا فرعون وقال من خالقكم ورازقكم فقالوا فرعون وهنا حزقيل التفت الى فرعون وقال له اسمع، انا اشهد امامك وامام كل الموجودين بان ربهم هو ربي وخالقهم ورازقهم هو خالقي ورازقي وهو في سريرته يقصد الله عز وجل واي رب وخالق ورازق غير ربهم فاني كافر به ولكن فرعون يتصور معنى اخر .

وأضاف : فرعون هنا استبشر بكلامه وفرح وخاطب الموجودين وقال لهم هل تريدون ان تخربوا بيني وبين ابن عمي فامر بهم ان يقيدوا بالأوتاد الى الأرض وان يمشطوا بمشط الحديد على ظهورهم ونجا هذا المؤمن والقرآن الكريم يذكر هذا المعنى عن لسان هذا المؤمن (ستذكرون ما أقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات من مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب) وهذا الكلام في المحور الأول قصة حزقيل مؤمن ال فرعون .

وتابع: الان نتكلم في المحول الثاني في الكلام حول التقية والأدلة

عليها وكثيرا من نهاجم لأننا نقول بالتقية ويتهمنا البعض بالنفاق وفي الجواب نقول العكس التقية عكس النفاق تماما فالنفاق يكون ان يبطن الكفر ويظهر الايمان بحيث يكون في الواقع كافر ويأتي عند المؤمنين ويقول انه مؤمن ام التقية بالعكس فيكون الشخص يبطن الايمان ويظهر غيره مثلا يكون مؤمن ووقع بيد الأعداء فيضطر ان يقول غير الشيء الذي يبطنه كي يخلصه الله منه وينجيه منهم، وهذه التقية دليلها الأول عقلي والثاني قرآني والثالث روائي، والدليل العقلي بحيث يدرك انه اذا كان مؤمنا في مكان او شدة اول ضرورة واذا ان ينجو بنفسه يقول كلام بعكس ما يؤمن به للاعداء .

اما الدليل القرآني مثل قصة الرجل المؤمن حزقيل الذي مدحه الله تعالى ولم يذمه، وهناك اخر من القرأن خصوصا قضية عمار بن ياسر الذي امتدحه الله في كتابه الكريم (من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن) فقد امسكوه المشركين وعذبوه وقالوا له لن نتركك حتى تتبرأ وتسيء بالكلام الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم وفعل ذلك مضطرا وذهب الى رسول الله بما حدث فنزلت الاية (الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان).

اما الدليل الثالث روائي والروايات وصلت الى حد التواتر وهناك روايات كثيرة في كتاب الكافي للكليني تحت باب التقية ويذكر 23 رواية، والتقية مستمرة الى ظهور الامام المهدي عجل الله فرجه .

وأضاف: ونأتي هنا للحديث عن المحور الثالث ومن خلال قصة حزقيل حول علاج من مكر به وماذا تعمل؟ وعندما نلجا للقرآن نجد كيف نرى الذكر (وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد) فاني سمعت في عقبها (فوقاه الله سيئات ما مكروا)، وهناك حل اخر دعاء اسمه دعاء الجوشن الصغير، وفي مثل هذه الليالي نقف على باب الحسين عليه السلام.

