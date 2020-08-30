الحمود: الأسرة النواة الأساسية لبناء مجتمع صالح

وطن النهار

أحيت حسينية الأوحد ليلة الثامن من محرم ليلة القاسم بن الحسن عليهما السلام، وارتقى المنبر الخطيب السيد حسن الحمود حيث القى محاضرة بعنوان «همسة في اذن الزوج والزوجة» واستهلها الشيخ الحمود بقراءة قوله تعالى «ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون»، وقال: النواة الأولى لبناء المجتمع هي الاسرة والتي تتكون من الزوج والزوجة واذا الأسرة كانت في المجتمع فانها تكبر وتكون عائلة واذا أصبحت عائلة تصبح قبيلة وهكذا تكبر هذه الدائرة، والاطر الذي يؤطر هذه العائلة او هذا المجتمع هي هذه الزيجة أي زواج المرأة والرجل اللذان هم في الواقع مسؤولان عن المجتمع ولا يصور الانسان عندما يتزوج هو مسؤول عن نفسه لان الاسرة اذا لم تكن سعيدة فانها بالدرجة الثانية سوف تؤثر في المجتمع، وفي ذلك قال رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- ما بني بناء افضل عند الله من الزواج، وقد وضع -صلى الله عليه واله- القدسية في الزواج فقال من تزوج فقد احرز نصف دينه وكذلك القران بين ان هذا الزواج له مكانة كما الشمس والقمر لهما مكانة وعدها اية من الآيات كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة.

وأضاف الحمود: وجعل الله تعالى بين الزوجين المودة والرحمة لتنتشر بعد ذلك في المجتمع، والانسان في طبيعته يميل الى تكوين اسرة، والامام الرضا عليه السلام يقول «لولم يكن في المناكحة والمصاهرة اية محكمة منزلة ولا سنة متبع لكان الله جعل فيها من بر القريب وتألف البعيد ما رغب اليه العاقل اللبيب وسارع اليه الموفق المصيب»، بمعنى ان ذلك الامر فكرة انسانية ولكن المشكلة انه الآن أصبح الزواج ليس له قداسة وليس له مكانة في المجتمع الاسلامي والآن الطلاق حل محل الزواج في قدسيته وهناك أناس وصلت بهم الحال الى الفرحة بالطلاق واصبحوا يقيمون احتفالا بذلك، واصبح ظاهرة في المجتمع والاحصائيات أصبحت تشير الى ان 33 في المئة نسبة الطلاق وهي نسبة كبيرة ويجب على المجتمع تحمل مسؤوليته في ذلك ونحن الدولة الخليجية الأكبر في هذه النسبة في الكويت وقد وصلنا لهذا الطلاق السهل لان الزواج لم تعد له قيمة فلو كان الناس يعرفون قيمته ويضعون تقديرا لهذه العشرة لما جعلوا مجالا للتفكير بالطلاق.

وتابع: ونلاحظ ان الكثير من الزيجات لا يتأقلمون من بعض ويدخلون الاب والام في موضوعهم والآن وزارة العدل وضعوا تقريرا في هذه القضية أشاروا فيه الى ان اغلب قضايا الطلاق بسبب تدخل الابوين، والقرآن وضع حلولا بين الزوجين بحيث وضع حلولا بان يهجرها قليلا في المضجع واذى لم تكن فائدة اضربوهن ضربا خفيفا ولكن الناس أصبحت تستسهل الطلاق بسبب عدم التزام التدين ولن يتورع عن المحرمات، واذا جاء المتدين للخطبة ورفض على امل ان يأتي المقتدر ماديا فسيكون فساداً كبيراً، وجاء رجل الى الامام الحسن وقال له عندي بنت فممن ازوجها، فقال من رجل يتقي الله، فانه ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها «فلا يؤذيها لان الدين يعطي حقوق للمرأة والرجل وكل يعرف حدوده».

وقال رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- في خطبة الغدير يا أيها الناس ان لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، لكم ان لا يطأن فراشكم غيركم ولا يدخلن أحدا الا بإذنكم ولا يأتين بفاحشة فان فعلن فان الله اذن لكم ان تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فان أطعنكم فعليكم كسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا فالمرأة ضعيفة والرجل لديه سلاح الطلاق وبامكانه ان يتزوج زوجه ثانية ولا بد من مراعاة الرجل للمرأة والشارع المقدس كما هو مهتم بالمرأة فكذلك يضع عليها مسؤوليات كثيرة.

وتابع: يقال ان هناك امرأة اشتكت من زوجها فذهبت الى دكتور نفساني وقالت له انها متضايقة من زوجها فقال لها اتجدين عنده أموراً جيدة قالت نعم قال لها اذا اهتمي بالصفات الجميلة فيه وبعدها اجعليه يتعلق فيك ومن ثمة اطلبي منه الطلاق، وبالفعل بعد شهر جاءت للدكتور وقالت انا قدمت اكثر أقوم به والرجل تعلق بي اذا طلقيه فقالت انا لا استطيع لأنني انا تعلقت به فلذلك رسول الله صلى الله عليه واله يقول اذا قال الرجل للمرأة احبك فلن يذهب من قلبها ابدا «واذا كان فيها هدية او كلمة طيبة وتكبر العلاقة وتتطور للأفضل».

وأشار الى ضرورة الاهتمام بالتثقيف بالحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المرأة وطبعها وسلوكها وقراءة الكتب والمحاضرات، وبعض الاحصائيات تشير الى ان اغلب حالات الطلاق تحدث بعد أسبوع واحد فقط من الزواج، واقترح اذا أراد الرجل بالمرأة ان يعرفها ويجلس معها عدة اشهر حتى يفهم كل منهما الآخر بفترة الخطوبة، وحياة اهل البيت مليئة بالدروس ولم نر منهم من طلق زوجته وهم تزوجوا بأكثر من امرأة وعددوا لأسباب معينة باستثناء الامام العسكري عليه السلام.

وأضاف: الامام الحسن عليه السلام عليه السلام تزوج رملة المرأة الطاهرة وانجبت الابطال فكان للامام الحسن 5 أبناء في واقعة كربلاء ثلاثة منهم استشهدوا واثنان نجوا ومن الذين استشهدوا القاسم بن الامام الحسن وكان يشتاق الى الموت والشهادة والامام الحسين يسأله كيف الموت عندك فيقول في سبيلك احلى من العسل وهو فتى لم يبلغ الحلم، وحين سمع الامام الحسين عليه السلام يقول الا من ناصر ينصرنا جاء الى عمه الحسين قال له دعني اقاتل بين يديك فقال له انت العلامة من اخي الحسن اذا اشتقت له اراك فاصر القاسم ان يدخل الى الميدان فاحتضنه الامام الحسين واخذا يبكيان حتى غشيا عليهما افاق والتفت له والبسه عمامة الامام الحسن والبسه ملابس الكفن واعطاه السيف كي يدخل الميدان ونادى النساء لتودعه وتوجه بعدها الى الشهادة بعد ان ابلى بلاء حسنا في الميدان.

