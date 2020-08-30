حسينية دار التوجيه الإسلامي أحيت استشهاد علي الأكبر (?)

وطن النهار

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أحيت حسينية دار التوجيه الاسلامي ليلة التاسع من محرم 1442 هجري وذكرى استشهاد علي الأكبر بن الحسين عليهما السلام في واقعة الطف، وبدوره ارتقى المنبر الخطيب الشيخ عبدالمجيد الصيمري حيث استهل خطبته التي حملت عنوان «مفردة الدار في القرآن الكريم» بقوله تعالى (في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه)، وقال: من فقه اللغة والمفردات في القرآن الكريم ومن ضمن علوم القرآن التأمل بألفاظه المباركة من هذه الكلمات القرآنية كلمة الدار في القرآن، وربنا جل وعلا اكثر من ثمان مرات يشير الى كلمة الدار والدار في اللغة فالعرب لا يطلقون على كل بيت او كل سكن دار ويشترطون شروطا مثلا يشترطون على اطلاق كلمة الدار على المكان ان يكون بارزا ثابتا ومن هنا بعيد كل البعد ان ترى في المحاورات العربية ان يطلق على الخيمة دار باعتبار ان الخيمة غير مستقرة، وما يلفت النظر بالقرآن ان الله تعالى عندما يأتي بهذه المفردة يجعلها بين الجنة والنار مثلا (دار السلام) و(دار القرار) و(دار النعيم) و(دار الاخرة) والمولى جل وعلا لما يقول (في بيوت) لم يقل في دور لان كلمة البيت استعمالها في الدنيا وفي المحاورات قرينتها ان تكون فيها السكون واذا بيت من غير سكن لا تتحقق.

وأضاف: هناك كتاب قصص مميز للسيد الزنجاري اسمه الكلام يجر الكلام جاءت فيه قصة يقول في يوم من الأيام زوجة ملك من الملوك قالت للملك اريد ان اخرج واتفقد الرعية وخرجت ومعها خدم وحشم وتنقلت من شارع الى شارع ومن سكة الى سكة واذا بشخص من زوايا الشارع وحوله أطفال يلعبون وبيده عصا (خيزران) وعندما نظر الى زوجة الملك ومن حولها صاح بصوت وعصاته بيده من يشتري داري لتسمع زوجة الملك فسمعت وسألت مستغربة لماذا يصيح هذا الشخص عندما رآها، فقالوا لها يبدو مجنونا وحوله الأطفال لا تهتمي لأمره لكنها قررت ان تذهب اليه لترى ماهي قصته، وقالت له اين دارك واخذ يجر على الأرض بعصاه بخطوط وقال لها هذه داري فسألته بكم تبيعها، ونظر حوله وهو يرى بعض الفقراء والمساكين فقال لها ابيع الدار بعشرة دراهم فمدت يدها الى الكيس واخرجت عشرة دراهم وقالت له تفضل وقال لها مبروك عليك الدار أيضا، وبدأ بتوزيع الدراهم على الفقراء وذهبت وهي في حيرة من موضوعه وحل الليل الملك رأى في المنام وكأنما قامت القيامة وهو يمشي واذا به يرى بيتا ضخما جميلاً وقال هذا قصر جميل وعندما هَمّ بدخولها استوقفوه وقال له هذه الدار ليست دارك بل لزوجتك، واستيقظ ونادى زوجته وقال لها قومي وسألها اين ذهبتي اليوم وقولي لي ماذا حدث معك فسردت له ما حدث وما ان اصبحوا حتى ذهب الملك واخذ حاشيته الى السوق ورأوا الرجل وحوله أطفال وعندما رأى الملك صاح من يشتري داري الملك بسرعة قال انا اشتريها وعنده عشرة دراهم فقال له بكم تبيعها فقال بعتك بمليون درهم لان زوجتك اخذت الدار ولم تكن قد رأتها من قبل وانت رأيتها وجئت تشتريها وعلق كاتب القصة يقول الفلس الذي تعطونه للميت يبني لكم دوراً.

