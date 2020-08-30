شبر: علينا التمسك بشدة بحبال التوبة.. الله عز وجل يحب التوابين

وطن النهار

ضمن مراسم احياء الليلة الثامنة من الليالي العاشورية المخصصة في ذكرى مقتل القاسم بن الحسن عليهما السلام، اعتلى المنبر في حسينية معرفي السيد حسين شبر مفتتحاً المجلس بشرح بعض المسائل الفقهية التي تتعلق بالصيام المستحب واحكامه، حيث تمتد نية الصيام المستحب الى قبيل المغرب بشرط عدم استعمال المفطرات خلافاً لصيام شهر رمضان الذي يجب ان تكون فيه النية قبل صلاة الفجر وصيام القضاء الذي تمتد النية فيه الى اذان الظهر كحد اقصى.

وقال شبر ان الله تعالى يحب التوابين المتطهرين وعلينا التمسك بشدة بحبال التوبة وهي باب واسع من ابواب الله تعالى لعباده حتى ان التائب قد يصل الى درجة رفيعة عند الله وذكر لنا القرآن الكريم ان الله يحب التوابين من عباده.

وتطرق شبر الى ذكر استشهاد الامام القاسم بن الحسن عليهم السلام حين تقدم لعمه الحسين عليه السلام يطلب الاذن للخروج ومقاتلة الاعداء ثلاث مرات وكان يرفض خروجه حتى ذهب واحضر من امه وصية ابيه الحسن بن علي عليهما السلام والتي يوصيه بها بنصرة عمه الحسين وهنا سمح له الحسين عليه السلام بالخروج للمعركة وقاتل قتال الابطال حتى استشهد يوم (الطف) مع الشهداء وانضم الى ركبهم.

