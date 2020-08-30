جمعة: طاعة الحسين (عليه السلام) طريق إلى رضا الله تعالى

وطن النهار

واصلت حسينية الرسول الأعظم الكربلائية احياء ليالي عاشوراء من شهر محرم الحرام 1442 هجري واقامت شعائر ليلة الثامن من محرم والتي تتطرق لقصة استشهاد القاسم بن الحسن -عليهما السلام- حيث ارتقى المنبر الشيخ دكتور محمد جمعة.

وقال الشيخ جمعة : المهام التي يتطلع عليها العباس سلام الله عليه والفرائض التي يقوم بها تجاه الحسين -عليه السلام- محورها طاعة الله تعالى من خلال بوابة الامام -عليه السلام- لهذا دائما تركز الفاظ الزيارة مثل اشهد لك بالوفاء والنصيحة هناك جهة العباس ابدى فيها الطاعة وهي الامام واهم الصفات التي ميزت العباس سلام الله عليه وبني هاشم وأصحاب الحسين هي طاعة الله واحد مصاديقها الواضحة المتجلية هو الحسين -سلام الله عليه- وهناك جانب شخصي بينه وبين الله وهناك جانب عقائدي يملأه الامام الحسين من خلال الامام مفترض الطاعة، والطاعة الشخصية محور الصعود والهبوط في مقام الأنبياء ومن ان خلق الخليقة وأول حدث انعكس عندما خلق ادم وكانت ضجة عند الملائكة يسألون عن غاية خلق ادم -عليه السلام-، الله خلق ادم لغرض واودع فيه اسراره وكلمات وفرائضه وكلها للإنسان وقال تعالى (وعلم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم) لان المقصود بها محمد وال محمد ثم وجه سبحانه وتعالى السؤال الى الملائكة وهنا ادم علمهم هذه الأسماء، وعندما اصبح ادم هو المعلم الأول للملائكة، الله امر الملائكة بالخضوع والسجود لآدم عليه السلام كما هو الوضع عند السجود للكعبة مثلا، وكلهم سجدوا لادم الا ابليس بقي منتصبا لم يسجد وقد حاوره الله لما لم تسجد فقال انا افضل من ادم وخلقته من طين الى اخر القصة، طرده الله من رحمته وهنا القصة المهمة، انه جاء ابليس وطالب بثواب اعماله لان ابليس عبد الله تعالى 6 الاف سنة في الأرض و 6 الاف عاما في السماء، والله سبحانه تعالى لا يضيع اجر عامل وكان طلب ابليس ان يبقى على قيد الحياة الى الوقت المعلوم نفخة الصور وان تسلطني على بني آدم اراه ولا يراني فلا يستطيع السيطرة عليه لكن يوسوس له ويزين له والله أعطاه ذلك، فقال ادم عليه السلام ومالي ولولدي فقال تعالى اعطيك المعصية بسيئة واحدة والحسنة بعشر امثالها.

آدم وإبليس

فقال آدم لربه: زدني فقال تعالى باب التوبة مفتوح حتى تبلغ الحلقوم، وقال تعالى وانا ارحم الراحمين فابسط رحمتي عليهم وهنا قال ادم اكتفيت، فابليس لا يستطيع ان يؤثر على عقل الانسان لكنه يزين له ويستطيع الانسان ان يقاوم ابليس في طاعة الله تعالى.

وأضاف : هناك خطوات مهمة في مقاومة ابليس فالخطوة الأولى هي القرار ويجب ان يكون لدينا ان لا نعصي الله تعالى مهما كانت الظروف وهنا يحتاج الى النية السليمة حتى يقوى على الاعمال ومقومة الذنوب ولديك قدوة محمد وال محمد عندها تستطيع ان يكون لديك قرار بحيث لا تقرب الذنوب ولا سلم نفسك لابليس كي لا يجرك الى معاصي أخرى، اما الخطوة الثانية فهي المراقبة فالقرار قبل المعصية ولكن المراقبة أثناء المعصية لتكون عنده بصير وهو يراقب نفسه، ويليها الامر الثالث وهو المحاسبة بحيث يحاسب الانسان نفسه عندما يحصل لحظة هادئة ويبدأ بتذكر ما مر عليه وما فعله في حياته، في يوم من الأيام النبي مر بارض جرداء وقال اجمعوا لي حطب لأشعل نارا فقالوا له انها جرداء يا رسول الله فوزعهم كل الى جهة وكل واحد الى جهة واستطاع كل واحد ان يأتي بقطعة من شجرة او خشب وعندما اجتمعوا وطرحوها اما النبي صلى الله عليه واله وسلم صارت كالركام او التلة فقال لهم هكذا تجتمع الذنوب يوم القيامة، فملا نظرة كلمة غيبة وغيرها وتجتمع بين يدي الله سبحانه وتعالى ولهذا يجب ان يكون الانسان دائما في محيط طاعة الله سبحانه وتعالى، وهناك طاعات على طريق طاعة الله مثل قوله تعالى (وقضى ربك ان لا تعبدوا الا إياه وبالوالدين احسانا، اما ان يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا)، ويقول النبي صلى الله عليه واله «من احزنها فقد عقهما».

طاعة الله

وتابع : وهناك مثل طاعة الزوجة لزوجها، وقد تأتي امرأة لتقول لي زوجي لا ينفق علي وما يؤدي حقوقي وهنا أقول ان لكل قضية لها ظروفها وبامكانها الرجوع الى العالم الدين او الحاكم الشرعي وقول لك ما هو التكليف، والا طاعة الزوج مثلا اذا ما يقبل ان تطلع الزوجة خارج البيت وهنا يحق له منعها لانه قائد الاسرة وان كان الى شيء مستحب وطاعته طريق لطاعة الله الا في معصية، في احد الروايات ان امرأة في المدينة اوصاها زوجها بأن لا تخرج من البيت ابدا وسافر، ووالدها مرض وارسلت الى رسول الله بان زوجها اوصاها تبقى بالبيت لكن اباها مرض، فرد عليها ابقي في البيت طاعة لزوجك، وبعد ذلك ارسلوا لها خبر بان اباها ثقل عليه المرض فأرسلت أيضا الى النبي فقال لها ابقي في البيت طاعة لزوجك وبعد فترة توفي الاب وتريد ان تخرج لتشييعه وقال لها كذلك لا تخرجي وأطيعي زوجك وابقي في البيت الى ان دفن والدها فارسل اليها رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله قد غفر لأبيك بطاعتك لزوجك.

واعظم طاعة في طريق طاعة الله هي طاعة محمد وآل محمد -صلوات الله عليهم- اجمعين، والتي نعنيها في زيارة العباس (المجيب الى طاعة ربه) وكان العباس مطيعاً لإمامه، حيث يقول تعالى (واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) وهم محمد وآل محمد، وهذا حال جميع آل البيت والاصحاب في طاعتهم المطلقة للإمام عليه السلام ومسلمين له، ليلة عاشوراء صف الامام الحسين جميع اهل بيته وأصحابه وعرض على كل واحد منهم طريقة القتلة التي سيقتل عليها يوم عاشوراء ويأخذ منه القبول، وأولهم كان العباس عليه السلام قال له غدا تقتل فرد نعم اقتل وتقطع يمينك وشمالك ويأتيك السهم بالعين اليمنى والعمد الى رأسك ثم وصل الى علي الأكبر وقال له يا علي يأتيك السيف على هامتك فقال اقبل يا مولاي وهذا قليل في ذاتك وانتقل الى أولاد الحسن ووصل الى القاسم ولم يقدر ان يتكلم الحسين معه اعرض عنه وهو يبكي فسأله القاسم هل اقتل مع اخوتي وأبناء عمومتي ام لا، فقال له الحسين ولدي قاسم كيف ترى الموت؟

استشهاد القاسم

فقال له القاسم سيدي ومولاي احلى من العسل في نصرتك احلى من العسل، والبسه الامام عمامة الحسن وجبته وسيفه حتى تهيأ لناظره انه الامام الحسن حتى صاحت النساء واحسناه، وكان القاسم -عليه السلام- يسمع استغاثات الحسين التي تصدع الصخر «ألا هل من ناصر ينصرنا ألا هل من ذاب يذب عنا» فخرج القاسم وقال لبيك يا أبا عبدالله وهو شاب لم يبلغ الحلم فرده الحسين وقال له انت شمامتي من اخي الحسن وتذكر ان الحسن ربط له عوذة في ذراعه الأيمن وقال له اذا اصابك همُّ أو غمُّ فافتح هذه العوذة ونفذ ما فيها وفتحها واذا مكتوب بها: بني قاسم اذا نزلتم ارض كربلاء واحاطت بعمك الأعداء فلا تقصر في نصرته واذا ردك فعاوده المرة تلو المرة، فاقبل الى عمه ورأى الحسين حط اخاه الحسن استعبر وذكر الحسن وذكر أيامه واذن له بالبروز للأعداء، ويقول حميد بن مسلم خرج علينا غلام ووجهه كشقة قمر وعليه قميص وازار ونعلان وجعل يضرب بالسيف وهو يقول ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن، وبينما هو يقاتل انقطع شسع نعله وانحنى ليصلحه وبصر به عمر الازدي من خلفه وضربه بالسيف على رأسه ووقع يخور في دمه وصاح عم يا حسين عليك مني السلام ادركني فخرج عليه الحسين فتبع قاتله وقتله ثم ثارت غبرة ما انجلت الا والحسين منحيا على القاسم ثم حمل القاسم على صدره ورجلاه تخطان على الأرض خطا وهو منحني الظهر ورجع به الى المخيم.

